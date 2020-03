Florian Silbereisen ist der neue DSDS-Juror

Florian Silbereisen ersetzt Xavier Naidoo in der Jury von «Deutschland sucht den Superstar». Wie der Sender RTL in einer Pressemitteilung bekannt gibt, wird der Schlagerstar in allen drei restlichen Liveshows der aktuellen Staffel neben Dieter Bohlen (66), Oana Nechiti (32) und Pietro Lombardi (27) am Jurypult sitzen.

Umfrage Freust du dich auf Florian Silbereisen in der DSDS-Jury? Ja, das wird weischwie grossartig!

Ach, momentan freue ich mich eh über alles, was mit Unterhaltung zu tun hat.

Mir sind die Performances wichtiger als die Juroren oder das Drumherum.

Bäh. Aber sowieso besser als Naidoo.

Eventuell schaue ich die Sendung nicht. Eeeventuell.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Naidoo hatte seinen Platz in der Castingshow vor rund einer Woche aufgrund von Rassismus-Vorwürfen verloren. Auslöser war ein im Netz aufgetauchtes Video, in dem zu sehen ist, wie der 48-Jährige ein Lied mit umstrittenen Textzeilen singt.

«Absolute Wunschbesetzung»

Nachdem die Liveshow vom vergangenen Samstag aufgrund des plötzlichen fristlosen Rauswurfs von Naidoo ohne ein viertes Jurymitglied stattfinden musste, ist Chefjuror Bohlen erleichtert, in Silbereisen einen dauerhaften Ersatz gefunden zu haben. «Ich freue mich wahnsinnig, dass der Florian dabei ist. Meine absolute Wunschbesetzung», wird er im RTL-Statement zitiert.

Florian Silbereisen wird neuer Juror bei „Deutschland sucht den Superstar“. Zu sehen ist er am morgigen Samstag, 21.03., 20.15 Uhr #DSDS pic.twitter.com/zQYeaulqPY — RTL (@RTLde) March 20, 2020

Auch Silbereisen freut sich auf sein DSDS-Debüt am Samstag. «Dieter hat angefragt, ob ich kurzfristig einspringen würde, und ich habe selbstverständlich sofort zugesagt», so der 38-Jährige in der Mitteilung. Gerade in Zeiten wie diesen müsse man zusammenhalten und aushelfen, wo man gebraucht werde.

(anh/sda)