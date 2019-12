Dieser Schweizer tritt gegen Tim Mälzer an

In der der Vox-Show tritt TV-Koch Tim Mälzer gegen andere Profiköche an. Die Kontrahenten reisen getrennt voneinander in je zwei Länder. Vor Ort kriegen sie das Gericht eines einheimischen Kochs aufgetischt und müssen es dann – ohne die Zutaten nachschauen zu dürfen – möglichst originalgetreu nachkochen. Bewertet werden ihre Nachahm-Versuche von den Stammgästen des Lokals.