Und morgen sind sie tot

Kommt hier der nächste Netflix-Hit? Mit «The Society» hofft der Streaming-Dienst auf einen ähnlich grossen Erfolg wie «13 Reasons Why» und «Riverdale». Wir kennen fünf Gründe, warum «The Society» funktionieren wird.

Die Story ist spannend

Die Jugendlichen einer wohlhabenden Kleinstadt im amerikanischen Neu-England wachen eines Tages in einem Paralluniversum auf. Sie sind in einer exakten Kopie ihres Städtchens, mit einem wichtigen Unterschied: Alle Erwachsenen sind spurlos verschwunden. Zu Beginn geniessen die Teenager ihre grenzenlose Freiheit, doch schon bald stellt sich Katerstimmung ein.

Die Serie stellt wichtige Fragen

«The Society» ist nicht bloss ein spannendes Mystery-Drama, sondern regt auch zum Denken an. Was passiert, wenn wir grenzenlos frei sind? Wer macht die Regeln? Wie schützen wir uns voreinander, wer schützt die Schwächsten unter uns? Und wem gehören die Dinge um uns herum?

Die Macher kennen den Erfolg

Hinter dem Projekt steht Chris Keyser, der die 90er-Kultserie «Party of Five» erfunden hat. Als Regisseur und Produzent ist Marc Webb mit an Bord, der Regisseur von «The Amazing Spiderman». Beide kennen sich mit Teens, die Aussenseiter sind, bestens aus.

Girl Power ist hier mehr als ein Schlagwort

Die Serie ist eine moderne Adaption des Romans «Herr der Fliegen». Im Roman stranden Jungs zwischen sechs und 12 Jahren auf einer einsamen Insel und müssen dort soziale Strukturen schaffen.

Im Unterschied zum Roman sind die Mädchen hier diejenigen, die das Kommando übernehmen. Wenn sich die Mädchen versammeln, sagt Anführerin Cassandra: «Wenn wir nichts unternehmen, wird das männliche Testosteron unser Ende sein.» Das ist sehr zeitgemäss.

Die nächsten Stars sind mit dabei

In «The Society» sind wenig bekannnte Gesichter dabei – die Serie soll der Star sein. Das wird sich jetzt natürlich ändern. In den Hauptrollen spielen Rachel Keller aus «Legion» und Kathryn Newton aus «Big Little Lies», die demnächst mit «Pokémon Detective Pikachu» im Kino zu sehen sein wird.

«The Society» startet am 10. Mai auf Netflix.

