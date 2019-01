Netflix warnt vor der «Bird Box»-Challenge

Innerhalb der ersten Woche nach dem Release haben mehr als 45 Millionen Netflix-Abonnenten das postapokalyptische Mystery-Drama «Bird Box» mit Sandra Bullock (54) geschaut – ein neuer Rekord für eine Eigenproduktion, wie der Streamingdienst vermeldet.

Einige dieser Zuschauer beliessen es aber nicht beim Schauen, sondern setzten das zentrale Element des Films gleich selbst um: mit einer Augenbinde Alltagstätigkeiten erledigen. Im Streifen tun das die Menschen, um Blickkontakt mit den feindlichen Wesen zu vermeiden – in der Realität machen die Fans so bei der #BirdBoxChallenge mit.



Einige Youtuber verbringen offenbar ganze Tage mit Augenbinde. (Quelle: Youtube/TheNewAdamb99)

Memes fluten die sozialen Medien

Posts zur Social-Media-Challenge reichen von kurzen Clips (siehe ganz oben) bis zu längeren Vlogs, bei denen die Macher eigenen Angaben zufolge 24 Stunden lang versuchen, mit verbundenen Augen durchs Leben zu kommen. Unfälle und Unvernunft sind dabei vorprogrammiert: Die Leute stolpern, laufen in die Wand und fahren blind Auto (oder tun zumindest so).

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.