RuPaul hat jetzt seine eigene Comedy-Serie

«AJ and the Queen»

Umfrage Würdest du gerne mit einer Dragqueen durch die USA roadtrippen? Warum nicht – wann gehts los?

Jason Bourne wäre mir lieber.

Unbedingt! Mein grösster Traum: Einmal wenigstens halb so glitzrig-glamourös sein wie RuPaul.

Nein, da bleibe ich lieber zuhause.

Wenns gratis ist, sage ich nicht nein.

RuPaul spielt in «AJ and the Queen» Robert Lee, der als Dragqueen Ruby Red durch die USA tourt. Er will einen Drag-Club eröffnen, doch ein Betrügerpaar bringt ihn um sein Geld. Als Waisenkind AJ in Roberts Leben stolpert, steht er vor einer weiteren Herausforderung: Wie kümmert man sich um ein zehnjähriges Kind?

Der 59-Jährige hat sich für «AJ and the Queen» mit «Sex and the City»-Autor Patrick King zusammengetan und beschreibt die Serie als «einen Liebesbrief an das Amerika, das uns als Kinder versprochen wurde».

Zum Serienstart stellen wir dir RuPaul näher vor.

Sein Name:

RuPaul wurde 1960 in San Diego geboren und nach der Roux Sauce (einer Mehlschwitze) benannt. Dazu meinte seine Mutter: «Er wird ein Star. Es gibt schliesslich keinen anderen Motherfucker mit so einem Namen.»

Seine Jugend:

Nachdem er wegen Schwänzerei aus der High School geschmissen worden war, zog es ihn mit 15 Jahren nach Atlanta. In den 80er-Jahren sang er in der Punkband Wee Wee Pole, sein Durchbruch folgte aber erst 1993, als seine Single «Supermodel (You Better Work)» zum Hit wurde.

Seine grosse Liebe:

RuPaul hat sich in einem New Yorker Club in Georges LeBar verliebt, «weil Georges wie ein Irrer tanzte», so RuPaul. Nach 23 gemeinsamen Jahren haben sich RuPaul und der Viehzüchter 2017 an Georges Geburtstag das Jawort gegeben. Die beiden leben in einer offenen Beziehung.

Sein Durchbruch:

1992 ergatterte RuPaul einen Modelvertrag mit MAC Cosmetics und wurde als erste Dragqueen weltweit das Gesicht einer Kosmetikfirma. Es folgten eine eigene Talkshow, erfolgreiche Alben und verschiedene Filmrollen.

2009 startete die erste Staffel der Castingshow «RuPaul’s Drag Race», die bis heute elf Staffeln zählt und Emmy-gekrönt ist. Mit 22 ehemaligen Drag-Race-Kandidatinnen gibt es in «AJ and the Queen» übrigens ein Wiedersehen.

«AJ and the Queen» ist ab dem 10. Januar auf Netflix verfügbar.

«Treadstone»

Das verdeckte Black-Ops-Programm der CIA ist bereits aus dem ersten «Bourne»-Film bekannt, in der ein Mann mit Amnesie erfährt, dass er zu einem Auftragskiller ausgebildet wurde.

In «Treadstone» wird die «Bourne»-Welt ausgebaut und gezeigt, wie Agenten manipuliert werden, damit sie ihre tödlichen Missionen aufnehmen – dabei werden sie in unaufhaltbare Killermaschinen verwandelt.

Für Jeremy Irvine wird ein Traum wahr

Jeremy Irvine (29), der den Agenten John Randolph Bentley spielt, verbindet mit «Treadstone» einen Kindheitstraum, wie er «Collider» verrät: «Es ist wie früher, als ich im Garten umher rannte und so tat, als wäre ich ein Agent – nur eine Steigerung davon.»

Die weibliche Hauptrolle hat sich eine deutsche Schauspielerin geangelt: Als russische Agentin schreckt Emilia Schüle (27) vor nichts zurück. Für die beiden Kampfszenen der Staffel, die insgesamt nicht mehr als vier Minuten dauern, hat sie in Budapest drei Wochen lang Stunt-Training absolviert, wie sie gegenüber der «Berliner Morgenpost» verriet.



Der Trailer. (Video: USA Network)

«Treadstone» ist ab dem 10. Januar auf Amazon Prime Video verfügbar.

(afa)