Teen-Serie mit Zendaya schockt vor Sendestart

«Manche Eltern werden total fucking ausrasten», meint Serien-Autor Sam Levinson (34) gegenüber «The Hollywood Reporter» zur neuen Teen-Serie «Euphoria». Sie wurde von Levinson geschrieben, von Rapper Drake (32) mitproduziert und läuft am Sonntag auf dem amerikanischen TV-Sender HBO an.

In «Euphoria» gehts zur Sache. Wie «The Hollywood Reporter» nach dem ersten Screening berichtet, gibt es in der Serie zahlreiche explizite Szenen. Bereits in der ersten Folge ist eine Teenager-Sexszene mit Würgespiel und die Vergewaltigung einer 17-jährigen Transfrau zu sehen.

30 Penisse und eine Drogenüberdosis

In der zweiten Episode soll es gemäss dem Branchen-Magazin eine Umkleidekabinen-Szene geben, in der 30 Penisse sichtbar sind. Und: Hauptdarstellerin Zendaya (22) erlebt in ihrer Rolle als Drogenjunkie Rue eine Überdosis.

Die Story: «Euphoria» dreht sich um einen Teenager, der ermordet wurde. Es wird geschildert, wie seine Mitschüler ein Jahr nach der Tragödie inmitten von Drogen, Sex und Gewalt ihr Leben meistern. Erzählt wird die Geschichte aus der Sicht von Zendaya, in der Hauptrolle der 17-jährigen Drogensüchtigen Rue.

Heftiger als «13 Reasons Why»

Viele der Szenen stammen direkt aus dem Leben von Autor Sam Levinson. «Es wirkt vielleicht grenzüberschreitend und ist es vielleicht auch – aber jemand hat all das erlebt», so HBO-Programm-Chef Casey Bloys gegenüber «The Hollywood Reporter».

Laut dem ehemaligen HBO-Vorsitzenden Richard Pepler (59) sieht das Teen-Drama «13 Reasons Why» von Netflix neben «Euphoria» wie ein «Nachmittagsprogramm für Kinder» aus. Casey Bloys meint jedoch: «Niemand ist zu uns gekommen und hat gemeint: ‹Hey, schlagt einen milderen Ton an›. Sie haben uns nur Geld gegeben und gesagt: macht weiter so.»

Reaktionen auf Twitter zeigen: Die Serie polarisiert – und das, bevor die erste Folge ausgestrahlt wurde.

Diese Nutzerin kündigt wegen der Serie kurzerhand ihr HBO-Abo.



Definitely too much for me. Will cancel my subscription.: "HBO's Explicit 'Euphoria' Courts Controversy: How Much Teen Sex and Drugs Is Too Much?" https://t.co/t1wV6Z8lzJ via @thr — Patricia Spork (@sporkette) June 12, 2019

«Endlich mal ein echter, ehrlicher Blick auf das Teenagerleben heutzutage», lobt ein User.



I’m so excited for @euphoriaHBO - - it looks like a real AND honest look at teenage life in the modern world. #EuphoriaHBO — DAVEEherman (@PennMonster) June 12, 2019

Dieser Nutzer widerspricht: «HBO behauptet, dass es in ihrer Show um Authentizität geht und dass sie zeigt, wie es wirklich ist, heutzutage aufzuwachsen. Die Wahrheit ist aber, dass die Mehrheit der Teenager nicht so ist.»



@euphoriaHBO keeps saying their new show is about 'being authentic' by portraying what it's 'really like' growing up as a teen nowadays, without addressing the truth that, no, the majority of teens are not like this, and the ones who are watch HBO. #EuphoriaHBO #boycottHBO @HBO — Daniel K. Driskill 🦕 (@danthedoozy) June 12, 2019

Laut diesem Tweet verharmolse die Show extremes Verhalten, in dem es als normal dargestellt wird.



While I am a "if you don't like it, don't watch it" kind of person, you seem to be marketing this show, which normalizes extreme behavior, to children.

That, frankly, seems beyond the pale. — Queries (@QuerieQ) June 13, 2019

«Wie wär es, wenn sich alle mal entspannen. Die haben keine Ahnung, was Teenager jeden Tag durchmachen. Die Wahrheit tut weh», schreibt diese Nutzerin.



They’re really going in on @euphoriaHBO on Fox News rn. How about everybody just chill tf out. Cause little do they know more teenagers are going through it everyday, truth hurts. — jaz (@bemybabymaree) June 13, 2019

Ein User kritisiert, dass die Serie Teenager-Sex zeigt, ohne die möglichen Konsequenzen zu thematisieren.



This looks like total filth. Promoting teen sex for ratings and hype without a care of the effects. — skid marks (@Jah44H) June 12, 2019

Diese Nutzerin versteht nicht, was die Serie überhaupt soll.



What is the point of this show? And why can't anything be left to ones imagination?? ---HBO's Explicit 'Euphoria' Courts Controversy: How Much Teen Sex and Drugs Is Too Much? https://t.co/9WQ2VmFlcA via @thr — LKinTX (@LKinTX) June 12, 2019

«Was es in ‹Euphoria› zu sehen geben wird, ist intensiv. Passt auf euch auf», warnt diese Userin.



Friendly reminder that the content Euphoria is gonna cover is going to be intense. It’s gonna be uncomfortable and really hard to watch. Please please please do your research and don’t feel you HAVE to watch in order to support your fave. Take care of yourself 💖 — s (@softchelles) June 12, 2019

