Blackpink rütteln am K-Pop-Thron von BTS

Thank u, next, Ariana: Mit ihrem Musikvideo zum neuen Song «Kill This Love» hat die K-Pop-Girlgroup Blackpink den Youtube-Rekord für die meisten Views innerhalb der ersten 24 Stunden nach Release gebrochen.

56,7 Millionen Plays erreichte die vierköpfige Band – Ariana Grande war mit 55,4 Millionen Klicks für «Thank u, next» bisherige Rekordhalterin. Und vor Aris Übernahme im November stemmte das K-Pop-Monstrum BTS den Youtube-Release-Pokal mit 45,9 Millionen Views in den ersten 24 Stunden für «Idol» in die Höhe.



Das Rekord-Musikvideo zu Blackpinks «Kill This Love». (Quelle: Youtube/BLACKPINK)

BTS ziehen nach

Am Freitag releasen BTS übrigens ihr nächstes Video – zusammen mit US-Überfliegerin Halsey. Gut möglich also, dass der Rekord dann schon wieder geknackt wird.

In der Zwischenzeit rütteln Blackpink immer heftiger am K-Pop-Thron, auf dem es sich die Boygroup gemütlich gemacht hat. Warum die Girls bald die Genre-Krone übernehmen könnten, verraten wir oben in der Bildstrecke.

Am Freitag haben Blackpink ihre neue EP «Kill This Love» releast – du kannst sie zum Beispiel bei Spotify streamen:

