Neunjährige deckt vertuschten Mordfall auf

Bundesrat fordert Zurückhaltung

Text: Der Bundesrat fordert dazu auf, das Video-Streaming zurzeit zurückhaltend zu nutzen. So soll genügend Kapazität für ­Homeoffice übrig bleiben. Im Notfall könnte der Bund Dienste wie Netflix sperren – derzeit ist das aber noch kein Thema. 20m



Die neunjährige Hilde (Brooklynn Prince) zieht mit ihrer Familie zurück nach Pennsylvania in den Heimatort ihres Vaters Matthew (Jim Sturgess), der seinen Job als Journalist hinter sich lassen will. Dort stösst Hilde auf einen ungelösten Mordfall, den die Stadt vertuschen wollte – die Schülerin versucht, ihn zu klären.

Die zehnteilige Dramaserie beruht auf der wahren Geschichte von Hilde Lysiak: «Als ich von dem Fall erzählte, meinten alle, ich solle lieber mit Puppen spielen», so die heute 12-Jährige zu US-Medien.

Die Jungreporterin wird anerkannt

Hilde veröffentlichte ihre Erkenntnisse über den Mordfall in der Schulzeitung «Orange Street News» und wurde zum jüngsten Mitglied der amerikanischen Gesellschaft für professionellen Journalismus.

«Home Before Dark»-Produzentin Dana Fox erklärt gegenüber «The Wrap»: «Hilde hat einen Mordfall aufgedeckt, obwohl alle abgewinkt haben. Auch, dass ihr Vater seinen Job als Journalist aufgab und Hilde daraufhin fand: ‹Du bist vielleicht kein Journalist mehr, aber ich schon›, ist wahr.»

Fox nimmt Hilde ernst

In der Serie kommt dazu ein fiktionaler Twist – der Vater ist in den Mordfall verwickelt, so müssen Hilde und Matt zusammenarbeiten, um den Fall zu lösen. Besonders wichtig war es Fox dabei, Hilde in ihrem Alter ernst zu nehmen: «Ich wollte ihr den gleichen Respekt entgegenbringen wie Benedict Cumberbatch als Sherlock ihn erfährt.»

«Home Before Dark» gibts ab dem 3. April auf Apple TV+.

«Tales from the Loop»

In einer amerikanischen Kleinstadt werden Raum, Zeit und Physikgesetze ausser Kraft gesetzt: Drei Türme kühlen eine unterirdische Maschine, die Russ (Jonathan Pryce) entworfen hat, um den Weltraum zu erforschen.

Der sogenannte Loop ist ein Teilchenbeschleuniger. Über ihm tut sich ein Ort auf, in dem jeder Mensch mit dem Loop verbunden ist – dadurch geschehen Dinge, die bisher nur eine Dystopie waren, und Menschen begegnen sich selbst als Kinder.

Aus Kunstwerken wird eine Mystery-Serie

Entstanden ist die achtteilige Serie durch die surrealen Bilder des schwedischen Künstlers Simon Stålenhag, der seine Werke durch Crowdfunding in einem Buch herausgeben konnte.

Gegenüber «Tor Online» erzählt er, dass Leute ihre eigenen Interpretationen aufgeschrieben hätten, als seine Kunstwerke sich in den sozialen Medien verbreiteten: «Das hat mich gefreut, denn für mich ist das Wichtigste an meinen Bildern die Geschichte dazu.»

«Tales from the Loop» gibts ab dem 3. April auf Amazon Prime.



Der Trailer. (Video: Amazon Prime)

«How To Fix A Drug Scandal»

Netflix’ neue True-Crime-Doku befasst sich mit einem der grössten Justizskandale in Massachusetts, der 2013 enthüllt wurde: Die Laborchemikerin Sonja Farak hat die Drogen, die sie eigentlich testen sollte, selbst genommen. Sie konsumierte die Substanzen am Arbeitsplatz sowie zu Hause und verfälschte die Ergebnisse.

Die Dokumentation beleuchtet den Verlauf der unbemerkten Sucht, die Konsequenzen für die wissenschaftliche Arbeit und wie der Skandal das US-Rechtssystem fordert: Unschuldige wurden bestraft und unzählige Fälle müssen neu aufgerollt werden.

«How to Fix a Drug Scandal» gibts ab dem 1. April auf Netflix.



Der Trailer. (Video: Netflix)

«Coffee & Kareem»

Kareem (Terrence Little Gardenhigh) lebt glücklich mit seiner Mutter Vanessa (Taraji P. Henson) zusammen – nur von ihrem neuen Freund, dem Polizisten James Coffee (Ed Helms), ist er so gar nicht begeistert.

Der 12-Jährige engagiert einen Gangster, um den Stiefvater loszuwerden. Kareems Plan läuft allerdings aus dem Ruder und die Familie gerät in Gefahr – ein Drogenboss und dessen Gefolgschaft haben es auf sie abgesehen. Coffee und Kareem müssen sich versöhnen, um Vanessa zu retten.

«Coffee & Kareem» gibts ab dem 3. April auf Netflix.



Der Trailer. (Video: Netflix)

