2019 hat es nur noch für einen Zeltplatz gereicht

Ab Freitagabend hören die deutschen Stars wieder auf den grossen Bruder: «Promi Big Brother» geht in die siebte Runde. Nachdem sich Silvia Wollny (54) im vergangenen Jahr das Preisgeld von 100'000 Euro sicherte, stehen zwölf neue – und alte – prominente Teilnehmer bereits in den Startlöchern.

Bevor der grosse Startschuss zum Fremdschämen, Spotten und Mitleiden fällt, klären wir die wichtigsten Fragen rund um die diesjährige «Promi Big Brother»-Staffel.

Der Container

«Big Brother» ist für seine zwei Bereiche bekannt – einen luxuriösen, feudalen Wohnraum und einen ärmlichen, unbequemen. Ob es die zwei Bereiche auch in der dieser Staffel geben wird, wurde noch nicht bekannt gegeben.

Fest steht jedoch: Die gesamte Kulisse ist im Stil eines Campingplatzes gehalten. Wie allenfalls ein luxuriöser und ein trashiger Wohnbereich aussehen könnte, zeigt sich heute Abend.



Zelte und Gartendusche: Der Campingplatz. (Video: Glomex)

Die Teilnehmer

Für viele «Promi Big Brother»-Kandidaten gilt das Motto: Von der einen Reality-Sendung zur nächsten. Den Camping-Sieg wollen sich so unter anderem Model(27, zuvor in «Germany's Next Topmodel») und(26, Dschungelkönig 2013) holen.

Aber der grosse Bruder darf sich auch auf ein bekanntes Gesicht freuen: Zlatko Trpkovski (43), Teilnehmer der ersten deutschen «Big Brother»-Staffel im Jahr 2000, zieht wieder ein. Die restlichen Teilnehmer siehst du in der Bildstrecke oben.

Wie funktionierts?

Nachdem die Show im letzten Jahr mit starken Quoten glänzte, hält Sat 1 am Konzept der vergangenen Staffel fest. Auch in diesem Jahr treten die Kandidaten regelmässig in Duellen an und müssen sich gegenseitig für das Televoting nominieren. Die Zuschauer bestimmen, wer «Promi Big Brother» verlassen muss.

«Promi Big Brother» läuft am Freitag um 20.15 Uhr auf Sat 1 an. Danach gibt es zwei Wochen lang täglich um 22.15 Uhr eine neue Folge.

