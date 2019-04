So fake lacht Andrina über deine dummen Witze

Richtig in der Popkultur angekommen bist du erst, wenn es dich auch in GIF-Form gibt. 3+ weiss das und hat bei Giphy zwölf bewegte Bilder der neuen Bachelorette Andrina Santoro (26) hochgeladen.

Du kannst also deine Instagram-Story ab sofort mit der rosigen Fitness-Influencerin schmücken. Wir haben uns derweil Gedanken darüber gemacht, welche Situationen Andrina in ihren GIFs pantomimisch überhaupt darstellen will.





Wenn du gleichzeitig Rosen verteilen und deine Oberarme stählen willst:





Wenn die Waschmaschine ausnahmsweise mal keine Socke gefressen hat:





Wenn das Kopfhörerkabel unter deinem Shirt gefangen ist und du es nach unten schütteln willst, um es im Handy einzustecken:





Wenn die Polizei bei der Verkehrskontrolle checken will, wie fahrtüchtig du bist, und du mit dem Finger deine Nasenspitze berühren sollst:





Wenn dein Date einen glatten Spruch machen wollte und du aus Höflichkeit dein bestes Fake-Lachen auspackst:





Wenn du nicht weisst, welches via Insta geschickte Dickpic du als erstes löschen sollst:





Wenn die Polizei dir eine zweite Chance gibt, mit dem Finger deine Nasenspitze zu treffen:





Wenn dich jemand fragt, wo Babys herkommen:





Wenn du die beiden missglückten Versuche, deine Nasenspitze mit dem Finger zu berühren, charmant weglächeln willst:





Wenn die Polizei dann tatsächlich ein Auge zudrückt und sie darum «die geilschte Sieche ever» sind:





Wenn du in der Nacht der Rosen Gnade walten lässt:





Und wenn du merkst, dass du mit dir selbst eh am meisten Spass hast und die Rose darum einfach behältst:





Andrina reagiert auf 20-Minuten-User-Kommentare über sie als neue Bachelorette. (Video: Oskar Moyano/Wibbitz/20 Minuten)

(shy)