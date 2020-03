«Im Peinlich-Sein ist der Wendler besser als ich»

Oliver, kannst schon etwas aus der Sendung verraten?

Es wurde festgelegt, dass wir beide vorher nicht wissen, was passiert. Dass heisst, wir werden beide am Sonntag im Studio ankommen und dann sind wir gespannt, was vorbereitet wurde.

Wo bist du Michael Wendler überlegen?

Ich habe ehrlich gesagt noch nichts gefunden, worin er besser ist als ich. Im Peinlich-Sein hat er sicherlich leichte Vorteile. Schminken kann er sich bestimmt besser: Den Bart färben, Kajal benutzen. Das sind seine Stärken. Aber ich glaube, selbst im Singen wird es schwer, dass er mich schlägt.

Wie dankbar kann dir der Wendler eigentlich sein, dass du ihm auf Instagram so eine grosse Bühne gegeben hast?

Ich möchte jetzt kein Dankbarkeitsschreiben von ihm. Aber er kann auch selber ganz gut einschätzen, dass sein Song, der Top Ten in Deutschland ist, zeitweilig auch auf Platz drei war, dadurch Aufmerksamkeit bekommt.

Was hat er von dieser Aufmerksamkeit?

Na, Leute fragen sich dann: «Hole ich mir Billie Eilish, die Grammys und einen Brit Award bekommt, oder hole ich mir Michael Wendler? Egal – ich hole mir Michael Wendler.» «Egal» ist ein geflügeltes Wort geworden. An Karneval war es das Top-Kostüm, als Michael Wendler zu gehen.

So sieht Loredana als Michael Wendler aus

Zu verdanken hat er diesen Hype schon dir, oder?

Das stimmt, wir haben da beide von profitiert. Ich habe einen Nerv getroffen, die Leute haben Spass daran – oder manche auch nicht. Das ist mir aber auch total Wurst. Ob neue Leute mich gut oder schlecht finden, das juckt mich wirklich nicht. Ich habe einfach Spass daran und das wars.

Warum bist du überhaupt so auf den Wendler angesprungen?

Eigentlich hat man schon viel gesehen. Ich sehe zum Beispiel auch bei Heidi Klum sehr viele peinliche Storys. Da denke ich mir: «Ey, du bist doch 45 und machst hier rum, als ob du 17 wärst.» Und bei Michael Wendler ist es genau das Gleiche. Der ist noch ein bisschen älter als ich, da kann man sich so nicht präsentieren.



Charterfolg dank Pocher? «Egal» von Michael Wendler wurde in den vergangenen Wochen besonders oft gestreamt. (Quelle: Youtube/Schlager für Alle)

Wie meinst du das?

Da haut man einer Frau nicht auf den Arsch. Da sagt man nicht: «Ich möchte dich vor dem Dschungelcamp schützen» und lässt sie sich dann für den «Playboy» ausziehen. Das sind so viele Sachen, die so unrund sind. Darüber mache ich mich halt lustig.

Bist du das Beste, was dem Wendler passieren konnte?

Er hat mit «Egal» und «Was man liebt, gibt man frei» zwei neue Hits. Seine Videos werden millionenfach geklickt. Seine Songs werden millionenfach gestreamt. Seine Songs werden gekauft. Auch er profitiert davon. Er kann auch hundertprozentig eine deutlich andere Gage nehmen, als er noch vor vier Wochen bekommen hätte. Und für eine neue Philipp-Plein-Jacke wird es bestimmt auch reichen.

Was kannst du vom Wendler lernen?

Das ist wirklich schwer. Eine gewisse Form einer Scheissegal-Haltung haben wir beide. Das ist ganz sympathisch. Aber was man wirklich von ihm lernen kann? Da fällt mir gar nichts ein.

«Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!» läuft am Sonntagabend um 20.15 Uhr auf RTL und bei TVNow.ch im Stream.

