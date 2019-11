Das war gut:

Die Reibereien zwischen den Kandidatinnen haben in dieser Woche ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht – und Bachelor Patric greift hart durch. Rapi (26) wird Mobbing vorgeworfen – sie soll Mitstreiterin Steffi (23) gar mit einer Zigarette verbrannt haben.

Für Bachelor Patric (29) ist klar, dass solche Vorwürfe ernst genommen werden müssen. Er hört sich beide Seiten an und entscheidet schlussendlich: «Rapi, das geht so nicht. So kannst du nicht mit Leuten umgehen. Du musst abreisen.»

Erfreulicher verläuft die Woche für Grace, denn sie wird auf ein Einzeldate eingeladen. Die 27-Jährige ist hin und weg von Patric – und auch beim Rosenkavalier scheint der Funke übergesprungen zu sein: Es kommt zum ersten Kuss der Staffel. «Seine Lippen zu spüren, ist wunderschön», schwärmt Grace.

Das war gähn:

Wie bereits zahlreiche seiner Vorgänger stellt auch Bachelor Patric seine Ladys auf eine Loyalitätsprobe: Lassen sie sich auf einen Flirt mit einem Masseur ein, wenn er nicht im Haus ist?

Den Frauen wird allerdings schnell klar, dass bei der Massage-Aktion etwas nicht stimmen kann. Viele trauen sich nicht einmal, sich massieren zu lassen – aus Angst, Patric vor den Kopf zu stossen. Das zeigt: Der Test ist in dieser Staffel unnötiger denn je.

Die sind weg:

Patrics Kandidatinnen-Pool schrumpft unerlässlich weiter. Die Liechtensteinerin Anna (26) geht in der Nacht der Rosen leer aus, genauso wie Steffi (23) aus dem Kanton Solothurn. Hinzu kommt der spontane Rauswurf von Barkeeperin Rapi.

Die ist neu:

Die Karten werden noch einmal neu gemischt, denn eine neue Kandidatin zieht in die Villa: Die kaufmännische Angestellte Sandra (38). Noch wissen wir wenig über sie – ausser, dass ihr Patric gleich eine Rose gab.

Falls du jetzt die Übersicht verloren verloren hast, hier der Zählstand: Nach der dritten Folge sind somit noch 14 Ladys im Rennen um die letzte Rose.

