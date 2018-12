«Schönheits-OPs sind total legitim»

Die letzte Bastion der Natürlichkeit ist gefallen. Mit Fabienne (25) und Maria (29) hat der Bachelor vor einer Woche gleich zwei Kandidatinnen nach Hause geschickt, die auf «Weniger ist mehr» setzten. Die zwei waren damit eine Ausnahme in der aktuellen Kuppelshow-Staffel.

3+-Bachelor Clive Bucher legt Wert auf ein gepflegtes Äusseres. (Foto: Oskar Moyano / Custom Images) (Bild: Oskarmoyano) 3+-Bachelor Clive Bucher legt Wert auf ein gepflegtes Äusseres. (Foto: Oskar Moyano / Custom Images) (Bild: Oskarmoyano)

Übrig geblieben sind vier Halbfinalistinnen. Und: jede Menge Silikon, Make-up, Wimpern- und Haar-Extensions, künstliche Fingernägel und aufgespritzte Lippen.

Was sie an sich haben machen lassen, wieso und weshalb – das haben die aktuellen Protagonistinnen schon zur Genüge durchgekaut. Jetzt ist der Bachelor an der Reihe. Denn auch Clive gibt viel auf sein Äusseres. Was er über sein persönliches Beauty-Programm sagt, was er bei sich selbst machen lassen würde und was er von den Eingriffen seiner Kandidatinnen hält, siehst du im Video oben.

