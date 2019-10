So emotional wird Ingo Kantoreks letzter Auftritt

Jahrelang war er als Alex Kowalski eine der beliebtesten Figuren der Vorabend-Soap «Köln 50667». Am 16. August kam Ingo Kantorek (44) mit seiner Frau Suzana jedoch bei einem tragischen Autounfall ums Leben. Schon kurz nach dem Tod gab RTL II bekannt, dass es eine Dokumentation über den TV-Star geben wird – nun steht das Ausstrahlungsdatum fest.

Im Anschluss an den finalen Auftritt von Kantorek in «Köln 50667» am 23. Oktober zeigt der Sender ab 20.15 Uhr eine Sondersendung über das beliebte TV-Gesicht. In «Ingo Kantorek – Ein Leben voller Leidenschaft» soll laut Mitteilung «ein tiefer Einblick in das Seelenleben des Fan-Lieblings» gezeigt werden.

Doku versucht, die Frage nach dem Warum zu klären

Freunde und Kollegen sollen in der Doku zu Wort kommen, unveröffentlichtes Backstage-Material gezeigt werden. Neben dem Werdegang des gelernten Mechanikers werden auch seine letzten Lebenstage thematisiert. Und es werde «versucht, Erklärungen zu finden, warum das Paar so früh aus dem Leben gerissen wurde».

Fans von Ingo hatten bereits die Möglichkeit, sich in einem Kondolenzbuch, das am Set in Köln ausgelegt war, sowie in einem Online-Trauerbuch von ihrem Soap-Star zu verabschieden.

