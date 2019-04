«‹Leaving Neverland› ist einfach nur ekelhaft»

Einen Monat, nachdem sie im US- und UK-Fernsehen gezeigt wurde, lief die Michael-Jackson-Dokumentation «Leaving Neverland» am Samstagabend auch im deutschsprachigen TV.

Im Film erzählen Wade Robson (36) und James Safechuck (40), wie sie als Kinder vom 2009 verstorbenen Pop-Idol missbraucht worden seien. Die SRF- und Prosieben-Zuschauer diskutieren auf Social Media nun rege darüber.

Hier ist ein Auszug aus den Meinungen der verschiedenen Lager.

Die Jacko-Fans

Sie verteidigen ihr Idol vehement.

Gut, dass #MicahelJackson sich diesen Müll #LeavingNeverland 🗑 nicht mitansehen muss!

Rest in peace Legend of all time ✨ — Namenloser Passant (@namenloserp) April 7, 2019

#LeavingNeverland

Wow, ich bin einfach nur sprachlos. Aber nicht von der Doku, denn die war in meinen Augen, widerlich. Sondern wie die Meinungen der Menschen sich spalten und eine Popikone ruiniert wird. Die Zeilen hier, sind einfach zu kurz, um meine Wut ausdrücken zu können... — L. (@xLisa_Sx) April 6, 2019

Bei #LeavingNeverland halte ich mich an die Fakten. Fakt ist Michael Jackson war einer der grössten Sänger, Songwriter und Entertainer. Alles andere ist Spekulation. Und da gilt in dubio pro reo. — Henning Wager (@HenningWager) April 7, 2019

Wie ich schlafe, wissend, dass Michael Jackson unschuldig ist, weil ich meine Recherche gemacht habe und er der beste entertainer aller Zeiten ist #LeavingNeverland pic.twitter.com/AeJzQB8u0J — You Rock My World ✨👑 (@kimkaitastic) April 6, 2019

Ich gucke mir keine Dokumentation an, die grösstenteils aus Lügen und schwammigen Aussagen besteht und das Ziel hat, das grossartige Erbe von MJ zu schädigen.

Ich höre mir lieber die Songs einer Legende an. #LeavingNeverland #MJInnocent pic.twitter.com/1EZglPIfLd — Frettchen24 (@Frettchen24YT) April 6, 2019

Der grösste rufmord aller zeiten hört nicht mal nach seinem tod auf! #LeavingNeverland — Apple Head (@KeksCindy) April 6, 2019

Die Doku-Kritiker

Sie finden «Leaving Neverland» einseitig, zweifeln am Inhalt oder verstehen nicht, wieso das Missbrauchs-Thema so explizit angegangen wurde.

Hatte gestern in #LeavingNeverland reingezappt und einfach nicht ertragen können, was der damals 7jährige erzählt hat. Verstehe die Motivation der Filmemacher sowie der Zuschauer nicht, dass das so voyeuristisch breitgetreten werden muss. — Muck de la Muck 🙋‍♂️ (@mucktothemuck) April 7, 2019

#LeavingNeverland ist einseitig, manipulierend und einfach nur ekelhaft. Besser den Samstagabend mit anderer Entertainment zu verbringen. — applehead (@heavencanwaiiit) April 6, 2019

Ich weiss noch nicht mal, wie meine eigenen Eltern aussahen, als ich sieben war! Wie zum Teufel wollen sich die Jungs bitte so genau an die Details können?! Und dann erzählen die das auch noch in dieser stoischen Ruhe!!! Ja is klar!!! #LeavingNeverland — Alexander Werth (@lexWerth) April 6, 2019

Ich hab #LeavingNeverland übrigens abgebrochen. Das ist ja widerlich und total einseitig. — Diamantencop77 💎 (@Diamantencop) April 7, 2019

Die Pädagogen

Sie zeigen sich irritiert von den Aussagen der Mütter, die ihre Söhne damals ohne Aufsicht mit Michael Jackson Zeit verbringen liessen.

Missbrauch ist etwas so schlimmes!



Wie kann ich als Eltern erst zulassen, dass das Thema jahrelang verschwiegen wird und nun mache ich mit meinem Sohn einen Marketingfilm drüber?



Egal was wahr oder unwahr ist. Diese Eltern haben versagt.#LeavingNeverland — Unkommentiert (@Jesskommentiert) April 6, 2019

Ich finde es irgendwie seltsam, dass die Mutter lacht, während sie erzählt wie ihr Sohn damals angeblich missbraucht wurde. #LeavingNeverland — Waffelsine 🦜 (@Waffelsine) April 6, 2019

Die Mütter sind, mit Verlaub, sehr sehr gruselig. #LeavingNeverland — Alexandra (@MissVivienLeigh) April 6, 2019

#leavingneverland

Wie kann die Mutter so unbefangen und entspannt über diese Zeit reden? Keinerlei Wut, Hass oder Leid ist in ihrer Erzählung zu sehen, aber dafür ein stetiges Lächeln auf dem Gesicht. — frlwunderbar (@frlwunderbar1) April 6, 2019

"Gib mir mal dein Kind mit, das schläft jetzt in meinem Bett. Dafür kriegst du auch ein paar Geschenke, aber halte dich bitte fern."



Wer solche Mütter hat, braucht keine Feinde mehr.#LeavingNeverland — Frau Simone (@mausepaula) April 6, 2019

Die Verteidiger der Opfer

Sie äussern sich weder positiv noch negativ zur Dokumentation, sondern weisen auf den schwierigen Stand (mutmasslicher) Opfer von sexuellem Missbrauch hin.

Genau wegen so vielen negativen reaktionen wie hier auf twitter reden betroffene nicht öffentlich über missbrauch, vorallem wenn der täter eine sehr bekannte person ist. Hört auf das verhalten in einem interview in beziehung dazu zu setzen wie sich jemand fühlt #LeavingNeverland — hab ich vergessen (@oipudel) April 7, 2019

Es lässt sich kaum beurteilen, wie viel Wahrheit in der Doku steckt. Dafür ist sie zu einseitig und emotionaliserend. Bin jedoch selten mit so beklemmenden Gefühlen ins Bett gegangen. Der Film ist ein Sinnbild dafür, wie mutmassliche Täter Opfer manipulieren. #LeavingNeverland — Janet König (@JanetKKoenig) April 7, 2019

Die Doku anzuprangern, weil die Opfer erst nach Jahren den Missbrauch durch MJ ausgesprochen haben, hinterfragt ja nur quasi jeden Fall der #metoo Bewegung oder Fälle häuslicher Gewalt #LeavingNeverland — Babofett (@Babofett1) April 6, 2019

#LeavingNeverland



Jeder, der Missbrauch erlebte und/oder ehrenamtlich/professionell mit Opfern arbeitet, weiss, dass es sogar weit verbreitet ist, dass Opfer eine falsche Loyalität und Liebe zum Täter aufbauen, lügen und oft leider erst reden, wenn der Täter tot/weg ist



1/x — Die Moira (@DieMoira) April 7, 2019

Wenn man mit jemandem die Doku guckt die selbst missbraucht wurde als Kind und diese sich komplett in deren Lage versetzen kann, dann ist das für mich Beweis genug, dass die Menschen in dieser Doku nicht lügen. #LeavingNeverland — Negan (@GGnarf) April 6, 2019

Wie kann man nach 2 ½ Stunden dieser Doku ernsthaft noch fragen, warum die Männer das nicht früher erzählt haben?! Die haben Jackson offensichtlich geliebt und damals gar kein Verständnis davon gehabt, dass es sich um Missbrauch handelt #LeavingNeverland — The Hundred♥ (@The100Hundert) April 6, 2019

Dass Opfer immer beweisen sollen und müssen, bleibt der grösste Bullshit. Auch an diesem Abend. #LeavingNeverland — julia (@reporterglueck) April 6, 2019

Die, welche die Chancen sehen

Ob nun stimmt, was Robson und Safechuck sagen, ob Regisseur Dan Reed (54) nun einseitig berichtet und ob es nun fair ist, dass Jackson sich nicht mehr dazu äussern kann, ist für sie zweitrangig. Sie finden es schlicht gut und wichtig, wie und dass das Thema zur besten Sendezeit am Samstagabend gezeigt wird.

Um das nochmal klarzustellen, man darf von #LeavingNeverland halten was man will, ich habe auch meine Meinung. Wenn aber nur einer die zwischenzeitlich eingeblendete Seelsorge anrief, oder es Diskussionen zum Thema Missbrauch neu entfacht, ist das in meinen Augen ein Erfolg. — Daniel (@DeeliriousS_) April 7, 2019

#LeavingNeverland Ich finde gut das Pro7 die Dokumentation gezeigt hat. Ich finde auch das dieses Thema sogut wie möglich aufgedeckt werden muss denn ob er Tod ist oder nicht oder ob er eine Ikone ist oder nicht. Ist egal. Denn wenn es Opfer gibt dann haben diese Menschen (1/2) — mtglobal⭐ (@Mtglobal2) April 7, 2019

Trotz verständlicher Kontroversen muss man @ProSieben hier loben.



Vor jeder Werbung der eindringliche Hinweis wegen sexuellem Missbrauch bzw. Hilfe und keine lustigen Trailer zu "Big Bang Theory".



So vorbildlich werden selten Dokus im Privatfernsehen gezeigt. #LeavingNeverland pic.twitter.com/TcyuToxgsj — Benny Illinger (@IamIllgner) April 6, 2019

Ich bin gespannt, wieviel #prosieben in den nächsten Tagen und vorallen Wochen daran liegt, über so ein wichtiges Thema zu berichten und informieren. #LeavingNeverland #WiderDasSchweigen — MG (@beatlejuice2014) April 7, 2019

Die Sarkastischen

Und zum Schluss noch Tweets der Leute, die sich nicht zum Film oder Thema äussern, sondern darüber, dass gerade durchaus viele unqualifizierte Meinungen dazu kursieren. Denn: Miterlebt hat das niemand von ihnen.

Es folgt Ironie.



Nennt mich verrückt, aber ich lese mir gerade die Theorien über MJs Fall von Hobbypsychologen durch und ganz ehrlich Leute... Wozu brauchen wir noch Polizisten und Doktoren, wenn man euch hat. #LeavingNeverland — Sabrina (@S_Pennywise) April 7, 2019

"Du hast ein falsches Datum gesagt. Du abartiger Lügner!"

"Aber als Kind meintest du er hat dich nicht angefasst. Und nun doch. Du böser Lügner."

"Du guckst beim Erzählen in die falsche Richtung - das machen nur Lügner."



Ganz schön viele Hobbypsychologen hier.#LeavingNeverland pic.twitter.com/2tfdZKnlFs — Frau Simone (@mausepaula) April 6, 2019

SRF hat eine Spezialausgabe seiner Diskussions-Sendung «Club» zum Thema von «Leaving Neverland» aufgezeichnet. Sie wird am Dienstag um 22.25 Uhr auf SRF 1 gezeigt und ist jetzt schon in der SRF-Mediathek verfügbar:



Anfang Woche veröffentlichte das Jackson-Lager zudem eine eigene Dokumentation, in der die Glaubwürdigkeit der Geschichten in «Leaving Neverland» angezweifelt wird. Du kannst sie hier bei Youtube schauen.

(shy)