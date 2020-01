Rigozzi und Loong sind das neue Moderations-Duo

Nach fast sechs Jahren Pause feiert «The Voice of Switzerland» Ende Monat ein Comeback. Nebst der Jury stehen nun auch die beiden Moderatoren fest: Christa Rigozzi (36) und Max Loong (39).

Umfrage Was hältst du von den neuen «The Voice of Switzerland»-Hosts? Rigozzi und Loong geben bestimmt ein super Duo ab!

Ich finde vor allem Rigozzi passt da gut rein.

Ich freue mich insbesondere auf Loong.

Das kann ich erst sagen, wenn ich die beiden in Action sehe.

Ich denke, da hätte es bessere Leute gegeben.



Die Ex-Miss Schweiz aus dem Tessin führte schon durch einige Schweizer TV-Formate. In der ehemaligen SRF-Sendung«Arena/Reporter» moderierte sie an der Seite von Jonas Projer, seit 2008 ist sie zudem als Host ist der Reality-Show «Bauer, leidg, sucht» von 3+ zu sehen.

Auch Castingshows sind nicht neu für sie. Bis 2015 sass Rigozzi neben DJ Bobo (52) und Roman Kilchsperger (49) in der Jury von «Die grössten Schweizer Talente».

Ihr Co-Host Max Loong (39) ist in der TV-Welt ebenfalls ein bekanntes Gesicht. Der Zürcher mit malaysischen Wurzeln moderiert schon, seit er 19 Jahre alt ist. Zuerst bei Viva Schweiz, später auch in diversen Shows in Asien, etwa bei den Sendern MTV und Fox. Zudem war er als Schauspieler in zahlreichen asiatischen TV-Serien und Schweizer Kinofilmen zu sehen.

«Könnte mir kein besseres Format vorstellen»

«In diesem Format möchte ich neben

der Musik auch die Seele, die Geschichten und die Herzen der Teilnehmenden und Juroren erleben», wird Rigozzi in einer Mitteilung von 3+ zitiert.

Ihr Moderationspartner freut sich schon über die Zusammenarbeit mit ihr: «Ich könnte mir kein besseres Format vorstellen, um zusammen mit Christa zu moderieren», so Loong.

Während die bisherigen zwei Staffeln auf SRF ausgestrahlt wurden, werden die Schweizer Gesangstalente künftig auf dem Sender 3+ zu sehen sein. Die erste Folge wird am Montag, 27. Januar, um 20.15 Uhr ausgestrahlt.

(zen)