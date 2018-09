Wird Karim «Switzerland's next Topmodel»?

Wie klingt «Ich habe heute leider kein Foto für dich» auf Schweizerdeutsch? Ab dem 19. Oktober wissen wir es, dann nämlich feiert «Switzerland's next Topmodel» um 20.15 Uhr auf ProSieben Schweiz TV-Premiere.

24 Models – sowohl Mädels als auch Jungs – werden sich sechs Wochen lang immer freitags bei spektakulären Fotoshootings und Catwalks in der Schweiz und in Italien beweisen, um am Ende hoffentlich vor der vierköpfigen Fachjury um Host Manuela Frey zu bestehen.

Das letzte Wort hat Manuela Frey

«Ich war sechs Jahre in New York und weiss, worauf es ankommt und was gefragt ist», sagt Frey zu 20 Minuten. «Am Ende liegen alle Entscheidungen bei mir.» Tipps für ihren neuen Jury-Job hat sich das international erfolgreiche Model von den anderen «Topmodel»-Formaten geholt.

«Ich habe mir Videos von ‹America's next Topmodel›, ‹Austria's next Topmodel› und ‹Germany's next Topmodel› angesehen und darauf geachtet, wie die Haltung von Heidi Klum und Tyra Banks ist. Ich musste lernen, einfach mal still zu sitzen», gesteht die 21-Jährige. Sie wolle aber dennoch ihre eigene Version der Casting-Show zeigen.

Zwei Teamleader, zwei Teams

Neben Chefjurorin Frey sitzen auch das bekannte Male-Model Papis Loveday (41) sowie die deutschen Modeblogger David Kurt Karl Roth (34) und Carl Jakob Haupt (32) von Dandy Diary in der Topmodel-Jury.

Wie in der deutschen Ausgabe der Castingshow bilden Loveday und Dandy Diary zwei Teams und kämpfen mit ihren gewählten Kandidatinnen und Kandidaten gegeneinander. Dabei stehen die Teamleader den Models mit ihren Erfahrungen mit Catwalks, Shootings, Castings und Jobs zur Seite.

Vorfreude bei der Jury

«Die Schweizer können gespannt und stolz sein, dass so eine weltbekannte Show jetzt zu ihnen kommt. Ich verspreche Glamour und Kampfgeist für mein Team. Lasst die Spiele beginnen – es wird fabulous», gibt sich Loveday in der offiziellen Medienmitteilung kämpferisch.

Auch die deutschen Fashionblogger freuen sich auf die neue Herausforderung: «Wir sind schon ganz aufgeregt! Die Juryteilnahme ist sicherlich der späte Höhepunkt unserer kurzen Karriere als brutalstmögliche Modekritiker in mehr oder weniger deutscher Sprache.»

Grosses Live-Final in Zürich

Wer schlussendlich auf dem Model-Thron sitzen und sich «Switzerland's next Topmodel 2018» nennen darf, wird sich am 23. November im grossen Live-Final in Zürich zeigen.

Moderiert wird die Show von der Schweizer Moderatorin Alexandra Maurer. «Es wird mega! Ich freue mich riesig, dabei sein zu dürfen», sagt die 36-Jährige.

Sie sind jung, haben grosse Träume und wollen alle eins: Das erste Schweizer «Topmodel» werden. Oben in der Bildstrecke stellen wir alle 24 Kandidaten der ersten Staffel vor.

