«Es bricht mir das Herz, dass Jonas gehen muss»

Immer noch neun Kandidaten kämpfen zu Beginn der vierten Folge um den Titel «Switzerland's next Topmodel». Höchste Zeit also für Chefin Manuela Frey (23) und ihre Kollegen, die Truppe auszusieben. Und das tut die Jury am Freitagabend rigoros: Gleich drei Topmodel-Anwärter müssen ihre Koffer packen. Darunter Jonas (18).

Ausgerechnet zwischen ihm und seiner Lieblings-Mitkandidatin Jill (22) entscheidet sich das erste Aus nach dem Walk auf der Formel-E-Rennbahn. In der vergangenen Folge hatte es zwischen den beiden heftig geknistert, die zwei schliefen sogar gemeinsam in einem Bett.

«Jonas kennt mich am besten»

Damit ist jetzt Schluss, das Duo ist entzweit. «Du machst nichts aus deinem Gesicht», kritisiert Gastjuror und Modefotograf Stephan Glathe Kandidat Jonas.

Jill kann sich über ihr Weiterkommen nicht freuen und bricht sofort in Tränen aus. «Es ist eine Mischung zwischen Erleichterung und ein Herz, das mir fast zerreisst», beschreibt sie ihre Gefühlslage. «Jonas kennt mich besser als Leute, die mich seit zehn Jahren kennen. Es bricht mir das Herz, dass er jetzt gehen muss.»

Beide sind in festen Partnerschaften

Auch später in der Modelvilla leidet Jill weiter. Sie vermisse Jonas sehr. «Es ist alles anders, seit er weg ist. Es ist hier mega leer. Er hatte mich gestärkt, ich habe mit ihm über alles gesprochen.»

Offiziell sind Jonas und Jill übrigens kein Paar, beide sind in festen Beziehungen. Das stellten sie schon in der letzten Episode klar. «Mein Freund muss das akzeptieren können», sagte Jill vor einer Woche. Die Vorschau auf kommende Folge verrät indes schon, dass die Sache nach Jonas' Rauswurf noch nicht vom Tisch ist.

Neben Jonas aus Bern mussten auch Philippe (26) aus Kloten ZH und Stella aus Luzern die Show in der vierten Folge verlassen.

Noch drin sind: David, Gaby, Jill, Luca, Nayla Joy und Thomas.



