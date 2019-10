Saviour verrät, wer seine SNTM-Favoriten sind

Vor einem Jahr gewann der Bieler Saviour Anosike (20) die allererste Ausgabe von «Switzerland's next Topmodel» – am Donnerstagabend beginnt die neue Staffel, in der seine Nachfolgerin oder sein Nachfolger gekürt wird.

Umfrage Wirst du die zweite Staffel SNTM schauen? Fix.

Ich bin gespannt, wie es Zoë macht, darum werde ich reinschauen.

Vielleicht zappe ich mal rein.

Nein, das Format interessiert mich nicht.



Auf Instagram verriet Saviour diese Woche bereits, welche Kandidaten in seinen Augen die grössten Chancen auf den Sieg haben. Es sind vier: Thomas (21) aus Solothurn, Stella (21) aus Luzern, Luca (17) aus Schwyz und Gabriela (23) aus Luzern.

Saviour über Thomas

«Thomas ist das typische Männermodel: Er hat ein markantes Gesicht und einen gut gebauten Körper.» Für Saviour würde der Solothurner perfekt in eine Kampagne des US-Labels Calvin Klein passen.

Saviour über Stella

In Saviours Augen ist Stella «die perfekte Mischung aus klassisch, aber auch High Fashion». Schlicht: «wunderschön».

Saviour über Gabriela

«Gabriela hat etwas sehr Spezielles – sie hat einen Ausdruck in den Augen, den ich von mir selber kenne. Das kann nur Gutes heissen», sagt Saviour über die 23-Jährige. Gabriela sei ihm «von Anfang an aufgefallen».

Saviour über Luca

Luca sieht er «sehr weit kommen»: «Er ist nicht nur richtig gross und schlank, sondern hat auch ein sehr krasses, markantes Gesicht. Genau das, was man für den Runway braucht.»

Saviours Fazit

Wer gewinnt, kann er nicht sagen: «Das kommt darauf an, wie sie die Challenges meistern werden. Und auch auf die Persönlichkeit: Ob sie bei den Zuschauern sowie Manuela Frey ankommen.»

Und er hat auch noch einen Tipp für die diesjährigen Kandidaten: «Man soll immer sich selber sein. Das habe ich auch gemacht.»

(mim)