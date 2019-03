Saviour gibt Tipps für das Casting zur zweiten Staffel

2018 hat die Schweiz zum ersten Mal ihr eigenes Topmodel gesucht, nun beginnt die Suche nach «Switzerland's next Topmodel» auf ein Neues.

Wer davon träumt, als Model durchzustarten und über den Laufsteg zu schreiten, für bekannte Marken zu posieren und vor der Kamera zu stehen, für den gibt es jetzt die nächste Chance: Prosieben Schweiz lanciert ab sofort das Casting für die zweite Staffel von SNTM.

Das braucht es

Bewerben kann man sich ab 16 Jahren. Wie schon im letzten Jahr sind auch in der neuen Staffel sowohl weibliche als auch männliche Interessenten dazu aufgerufen, ihr Glück zu versuchen. Neben «allgemeinen Modelqualitäten» sind vor allem Persönlichkeit, Ausstrahlung und «das gewisse Etwas» gefragt, wie Prosieben mitteilt.

Das rät SNTM-2018-Sieger Saviour

Saviour, Sieger der letzten Staffel, gibt Tipps an alle Bewerber: «Sei einfach du selbst. Verstell dich nicht, bluffe nicht, sei aber auch nicht zu schüchtern. Zeig, wer du bist, was du kannst und warum du das nächste SNTM bist.»

Bei der Kleidung sollte man es simpel halten: «Weisses T-Shirt und klassische Jeans sind Casting-Regel Nummer 1», so Saviour. Sonst noch was? «Selbstverständlich sollte man auch einen Snack und etwas zum Trinken mitnehmen. Und sich als Frau nicht zu stark schminken.»

Die Bewerbungsfrist

Ab sofort kann man seine Bewerbung online bis zum 30. April einreichen und kommt damit ins Rennen um einen der Plätze in der SNTM-Vorauswahl.

Wann geht es los?

Andrea Haemmerli, Managing Director Prosieben Schweiz, will mit der neuen Staffel noch eins draufsetzen: «Wir waren mit der letztjährigen Staffel sehr zufrieden und sind glücklich, dass es mit ‹Switzerland's next Topmodel› weitergeht. Umso mehr freuen wir uns nun auf viele interessante Bewerbungen, um das gute Niveau in den kommenden Shows noch einmal zu toppen.»

Wann die zweite Staffel ausgestrahlt wird und ob Manuela Frey (22) wieder als Host dabei sein wird, ist noch offen.





