SRF-Comedians brechen auf Federers Baustelle ein

Seit vergangenem Wochenende hat «Zwei am Morge» einen fixen TV-Sendeplatz auf SRF zwei: Jeden Freitag kommentieren Ramin Yousofzai (28), Julian Graf (27) und Robin Pickis (26) in ihrer 20-minütigen Show die Aktualität. Und setzen eigene, gern auch aufwändig produzierte Sketches um.

Umfrage Schaust du «Zwei am Morge»? Ja, jedes neue Video! Auf Youtube.

Ja! Jeden Freitag. Im Fernsehen.

Ich habs auch schon gesehen.

Nein, ich mag das Format nicht.

Nein, ich kenne das Format nicht.

In der jüngsten Folge sind die drei SRF-Comedians über den Seeweg zum Grundstück in Rapperswil-Jona gereist, wo Tennis-Ikone Roger Federer (38) zurzeit sein neues Schweizer Zuhause errichten lässt. Auf dem Rasen haben sie dann ein Tennisspiel abgehalten. Das Video hat in drei Tagen knapp 30'000 Views geholt.

Das Ziel der «Zwei am Morge»-Crew: Sie wollen Roger Federer auf ihre Sendung aufmerksam machen. Denn der grosse Traum der drei ist es, den Schweizer Weltstar einmal in ihrem Studio begrüssen zu können. Wir haben bei Robin nachgefragt, wie es nach der Aktion weiter ging.

Euer Stunt kratzt am Hausfriedensbruch. Hat schon jemand mit rechtlichen Konsequenzen gedroht?

Nein. Und wie im Video zu sehen ist, haben wir uns ja auch mit den rechtlichen Aspekten befasst.

Ihr macht euch also keine Sorgen.

Wir sind ja auch nur mit guten Absichten zu Roger Federer gerudert und haben ihn mit einem eigenen Briefkasten beschenkt. Wir rechnen deshalb mit einem Dankeschön und hoffen auf einen Besuch von ihm bei uns im Studio.

Schon was von Roger oder seinem Team gehört?

Nein, bisher nicht. Wir würden uns natürlich freuen, wenn Roger Federer Zeit findet, unser Video auf Youtube zu schauen. Wenn er sieht, wie viel Energie und Mühe wir investiert haben, um ihn einzuladen, wird er sich hoffentlich melden.

Habt ihr einen Plan B, um seine Aufmerksamkeit zu gewinnen?

Wir haben unsere Follower und Zuschauer gebeten, unseren Account unter Rogers jüngstem Insta-Post zu taggen. Es sind schon über 700 Kommentare inzwischen.

Was macht ihr, wenn er wirklich kommt?

Das soll natürlich eine Überraschung bleiben. Aber wir würden uns selbstverständlich alle Mühe geben, den König der Schweiz nicht zu enttäuschen.

Ihr habt jetzt einen fixen Sendeplatz auf SRF zwei. Wie lief die Premiere für euch?

Wir sind unterdessen ein eingespieltes Team. Der Start war folglich sehr routiniert, aber auch positiv aufregend. Nach einer relativ langen Winterpause waren wir heiss auf die neue Staffel. Wir sind voller Ideen, die wir umsetzen möchten.

Was sind eure Ziele für 2020?

Wir möchten vermehrt mit grösseren Aktionen auch ausserhalb der Youtube-Szene für Aufsehen sorgen. Wir möchten noch mehr auf aktuelle Ereignisse und Internettrends reagieren. Und wir produzieren neu auch Videos für Tiktok.

«Zwei am Morge» läuft Freitag abends nach dem «Sport aktuell» auf SRF zwei.

(fim)