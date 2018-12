Sanja löst Shitstorm wegen Echtpelz aus

Ausgerechnet am grossen Final-Tag leistete sich «Bachelor»-Teilnehmerin Sanja (26) einen Fauxpas: Wenige Stunden vor der Vergabe der letzten Rose zeigte sich die Wienerin auf Instagram eingepackt in eine dicke Pelzjacke. Und machte Werbung für den Shop, der diese verkauft.

«Ich bin ja absolut kein Fan von Eis und Schnee. Aber Gott sei Dank wärmt mich dieses schöne Pelzjäckchen», schrieb die Wienerin dazu. Und weil sie offenbar mit einer Welle der Entrüstung rechnete, fügte sie vorsorglich an: «Alle Pelzjacken sind zertifiziert, was bedeutet, dass das Fell nicht aus einer Pelzzucht stammt. Viel Liebe in jeder Verarbeitung.»

«Clive liebt Tiere»

Sanja braucht jetzt tatsächlich ein dickes Fell. Im Minutentakt hagelte es böse Hass-Kommentare unter ihrem Post. «Clive liebt Tiere. Und sie trägt Pelz», schrieb einer. Ein anderer Follower reagierte auf die Pelzzucht-Argumentation: «Haben die Tiere beim Sterben deshalb weniger gelitten?» Seine und viele weitere böse Aussagen sind inzwischen wieder aus der Insta-Kommentarspalte gelöscht worden. Offenbar wurde der Shitstorm zu heftig.

Auch tags darauf zeigt sich Sanja uneinsichtig. Und erscheint am Dienstag früh morgens in ihrer umstrittenen Jacke zum Medien-Marathon. «So lange es Fleisch auf der Welt gibt, wird es auch Pelz geben», sagt sie, als 20 Minuten sie auf ihren Insta-Post anspricht. Jeder solle das tragen, was er möchte. «Meine Jacke ist zertifiziert. Das heisst: Das Tier war schon tot. Und was willst du damit noch anfangen?»

Clive nimmt sie in Schutz. Tierquälerei gehe grundsätzlich nicht, sagt er. Und fügt an – wohl in der Annahme, dass die Tiere für Fell nur rasiert werden würden: «Wenn man entscheiden müsste, dann nimmt man einem Tier, das lebt, lieber das Fell weg als dass man es schlachtet.» Am besten verzichte man aber sowohl auf Pelz als auch auf den Fleischverzehr.

Hast du das «Bachelor»-Finale gestern verpasst? Kein Problem – wir haben ein Best-of-Video für dich oben. Oder hier die schönsten Bilder dieser Staffel:

