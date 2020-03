Alles fake bei Joko und Klaas?

Joko Winterscheidt (41) und Klaas Heufer-Umlauf (36) sind Genies in ihrem Fach, das ist unbestritten. Die deutschen TV-Macher schaffen in ihren Formaten seit Jahren Storys, die Aufsehen erregen und viral gehen: So etwa, als Klaas aus einem Interview mit Hit-Rapper Capital Bra (25) einen Song gemacht hat.

Umfrage Wie denkst du über die Fake-Vorwürfe gegen Joko und Klaas? Ha, ich bin überhaupt nicht überrascht! Ich hab das längst geahnt.

Damn! Ich bin erschüttert.

Ein bisschen traurig bin ich, aber es bleibt gute TV-Unterhaltung.

Ich kenne Joko und Klaas nicht.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Doch sind einige ihrer Hits zu gut, um wahr zu sein? Das legt nun eine Recherche des deutschen Youtube-Formats STRG_F nahe. Das Team konnte in mehreren Fällen nachweisen, dass in Jokos und Klaas' Sendungen Laienschauspieler zum Einsatz kamen. Zudem seien Elemente «grob verkürzt oder offenbar gescriptet», berichtet Presseportal.de.

«Es war ein Fake»

Gefakt war zum Beispiel der Fall, als ein Velodieb auf frischer Tat ertappt worden sein soll. Der Dieb sei ein Schauspieler. Die Recherchen von STRG_F haben ergeben, dass die Szene mindestens zweimal gedreht worden sei. Mit der Verpixelung des vermeintlichen Täters sollte zusätzlich Authentizität vermittelt werden. Der Clip aus «Late Night Berlin» hat auf Youtube knapp vier Millionen Views.

Auch ein Stunt im «Duell um die Welt» war nicht so dramatisch abgelaufen, wie es im TV gezeigt wurde. Die Story in der Show: Der deutsche Netflix-Star Edin Hasanović (27, «Skylines») habe in der Schweiz einen Heissluftballon ganz alleine gelandet, nachdem seine Begleiter abgesprungen sind.

Urs Holdenegger, Leiter Kommunikation beim Bundesamt für zivile Luftfahrt, sagt: «Es war ein Fake.» Hasanović sei zu keiner Zeit alleine im Ballon gewesen. Auch der Ballon-Pilot bestätige das gegenüber STRG_F.

Produktionsfirma macht Zugeständnisse

In der Enthüllungsreportage, die heute um 17 Uhr online geht, werden noch weitere Fälle aufgedeckt. Auch ein angeblich echtes Tinder-Date soll mit einer Schauspielerin gestellt worden sein.

Joko und Klaas und ihr Stammsender Prosieben haben sich noch nicht zu den Vorwürfen geäussert. Die zuständige Produktionsfirma Florida TV macht gemäss Presseportal.de allerdings in allen Fällen Zugeständnisse.

Bezüglich dem Fake-Velodiebstahl hätte «der komödiantische Aspekt womöglich deutlicher gemacht werden müssen». Beim Heissluftballon-Drama sei es darum gegangen, sicherzustellen, dass keiner der Protagonisten in Lebensgefahr gerate. Beim Tinder-Date heisst es, dass die Schauspielerin «ähnlich viel Spass daran hatte wie wir und die Zuschauer». Man habe die Zuschauer nicht langweilen wollen.

(fim)