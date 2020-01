Schmeisst Elena Miras jetzt hin?

Wenig Essen, viel Langeweile und keinen Kontakt zur Aussenwelt: Nach zehn Tagen kommen die Kandidaten von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» an ihre Grenzen. In der Episode vom Sonntagabend traf es Elena Miras (27) besonders hart. Die Schweizerin spielt offenbar gar mit dem Gedanken, die Show freiwillig zu verlassen.

«Mein Körper sagt mir, dass ich gehen will. Dass ich nicht mehr kann», erklärt Elena unter Tränen im Einzelinterview. Die sichtlich erschöpfte Camperin wirkt nachdenklich – das komplette Gegenteil der sonst so motivierten und temperamentvollen Elena, die das Publikum in den vergangenen Tagen erlebt hat.

Die Tochter fehlt ihr

Sie vermisse ihre Tochter Aylen (1) «so krass», erklärt das Reality-Sternchen ihren Durchhänger. Camp-Kollege Prince Damien (29) versucht, die junge Mutter aufzuheitern: «Deine Tochter und dein Freund werden so stolz auf dich sein. Du hast keinen Grund zu gehen!»

Es sei nun an der Zeit, dass Elena sich selber motiviere statt alle anderen. «Morgen ist ein neuer Tag!» Ob die Publikumsfavoritin ihr zwischenzeitliches Tief überwindet oder tatsächlich aufgibt, bleibt in der Folge vom zehnten Tag offen: Es wird sich in den kommenden Episoden zeigen, ob Elena zu ihrer gewohnt motivierten Art zurückfindet.

