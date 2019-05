Mike, Dominik und Jay müssen gehörig zittern

Wer mit Andrinas Gefühlen spielt, bekommt direkt das Flugticket zurück in die Schweiz serviert. Meint Mann es aber ernst, darf er sich über Zärtlichkeiten und heisse Küsse mit der 26-jährigen Zürcherin freuen. So geschehen in der vierten Folge von «Die Bachelorette».

Umfrage Hast du die vierte Folge von «Die Bachelorette» geschaut? Klar! Ich verpasse keine Folge.

Noch nicht, hol ich aber nach.

Nein, die Show interessiert mit absolut nicht. So ein Schwachsinn.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Was dabei genau passiert ist und wieso Mike, Dominik und Jay auf der Kippe stehen, liest du oben in der Bildstrecke nach.

(kao)