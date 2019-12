«The Witcher» schlägt «Stranger Things»

Zum Jahresende hin hat Netflix Ranglisten mit seinen am meisten gestreamten Originals (sowie Content, für den Netflix hierzulande die exklusiven Vertriebsrechte hält) 2019 veröffentlicht.

Absolute Zahlen fehlen wie vom Streaming-Giganten gewohnt, ebenso ausgeschlossen sind alle Filme und Serien, die auch, aber nicht exklusiv bei Netflix verfügbar sind.

Als gezählter Play gilt bei Netflix, wenn ein Film, eine Serien-Episode oder ein Special innerhalb der ersten 28 Tage nach Release mindestens zwei Minuten abgespielt wurde.

Knifflig wirds bei Inhalten, die noch keine 28 Tage online sind, zum Beispiel «The Witcher» oder «6 Underground». Hier beruft Netflix sich auf Anfrage von 20 Minuten auf Hochrechnungen. Es sind also Schätzungen – die laut dem Unternehmen sehr «präzise» sind.

Hier sind die Schweizer Netflix-Charts des Jahres in fünf Erkenntnissen:

1. Klamauk-Sandler begeistert mehr als Altmeister Scorsese

Bei den Netflix-Filmen platziert sich «Murder Mystery» mit Jennifer Aniston und Adam Sandler knapp vor «The Irishman» von Kult-Filmemacher Martin Scorsese. Vielleicht hat die «Irishman»-Laufzeit von biblischen dreieinhalb Stunden viele Userinnen und User vom Schauen abgehalten. Vielleicht stehen sie aber auch tatsächlich einfach auf Sandler und Aniston, warum auch immer.



Die Top Ten Filme 2019:

1. «6 Underground»

2. «Murder Mystery»

3. «The Irishman»

4. «Triple Frontier»

5. «Isn't It Romantic»

6. «Falling Inn Love»

7. «The Perfect Date»

8. «Tall Girl»

9. «The Knight Before Christmas»

10. «The Highwaymen»

2. True Crime zieht gegenüber Umwelt-Dokus den Kürzeren

Das geweckte und/oder gesteigerte Klimawandel-Bewusstsein beeinflusst auch das Netflix-Verhalten der Schweizer. Und wenn Dokus wie «Our Planet» noch von Sir David Attenborough gesprochen werden, haben Serienmörder und Katzenkiller offensichtlich keine Chance mehr.



Die Top Ten Dokumentationen 2019:

1. «Our Planet»

2. «The Disappearance of Madeleine McCann»

3. «Fyre: The Greatest Party That Never Happened»

4. «Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates»

5. «The Great Hack»

6. «Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes»

7. «Travis Scott: Look Mom I Can Fly»

8. «Don't F**k With Cats: Hunting an Internet Killer»

9. «Street Food»

10. «Formula 1: Drive to Survive»

3. Das Monster triumphiert über die Monsterjäger

Der dritten Staffel von «Stranger Things» hat gefühlt die komplette Entertainment-Welt entgegengefiebert. Laut Netflix' Jahrescharts packte Fantasy-Mutant Geralt in «The Witcher» aber mehr als die 80s-Horrorkids. Eigentlich nur schwer zu glauben, oder?



Die Top Ten Serien 2019:

1. «La casa de papel» (Staffel 3)

2. «The Witcher»

3. «Sex Education»

4. «Stranger Things» (Staffel 3)

5. «You» (Staffel 2)

6. «The Umbrella Academy»

7. «13 Reasons Why» (Staffel 3)

8. «The I-Land»

9. «Élite» (Staffel 2)

10. «Black Mirror» (Staffel 5)

4. Es gibt eine animierte «Fast & Furious»-Serie

Wir behaupten nicht, dass wir alles mitbekommen, was in der Welt der Unterhaltung passiert. Aber wenn aus dem Mega-Kino-Franchise «Fast & Furious» eine Serien-Spin-off entsteht, sollte das eigentlich fett auf unserem Radar erscheinen.

Eine nicht völlig repräsentative Umfrage unter den viereinhalb 20-Minuten-Mitarbeitern, die zwischen Weihnachten und Neujahr in der Redaktion sind, zeigt aber: Noch nie gehört. Und doch steht sie da, auf Platz vier der «Familientitel» 2019. Jep, wir sind so baff wie du.



Die Top Ten Familientitel 2019:

1. «You vs. Wild»

2. «Raising Dion»

3. «Lost in Space»

4. «Fast & Furious Spy Racers»

5. «The Dark Crystal: Age of Resistance»

6. «The A List»

7. «Il était une fois... la Vie»

8. «Malibu Rescue»

9. «Greenhouse Academy» (Staffel 3)

10. «Mighty Little Bheem»

5. Die Schweizer lieben Explosionen über alles

Nicht nur in der Film-Sparte toppte «6 Underground» laut Netflix alles, auch über alle Kategorien hinweg war der Action-Thriller mit Ryan Reynolds die beliebteste Original-/Lizenz-Produktion des Jahres. Und zwar den mauen Kritiken zum Trotz – die Schweizer wollen wohl (genau wie im Kino) einfach sehen, wie Regisseur und Produzent Michael Bay Zeugs in die Luft jagt.



Die Top Ten 2019 über alle Kategorien:

1. «6 Underground»

2. «La casa de papel» (Staffel 3)

3. «The Witcher»

4. «Murder Mystery»

5. «The Irishman»

6. «Sex Education»

7. «Triple Frontier»

8. «Isn't It Romantic»

9. «Falling Inn Love»

10. «The Perfect Date»

(shy)