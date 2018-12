Schweizer ist im «The Voice of Germany»-Final

Nach dem Halbfinale am Sonntagabend stehen die Finalisten der achten Staffel von «The Voice of Germany» nun fest: Jessica Schaffler (17, aus dem Team Mark Forster), Samuel Rösch (24, aus dem Team Michael Paddy Kelly), Eros Atomus Isler (18, aus dem Team Fanta) und der Schweizer Benjamin Dolic (21, aus dem Team Yvonne Catterfeld) konnten das Publikum von sich überzeugen und treten am 16. Dezember im grossen Showdown gegeneinander an.

Benjamin aus Zuchwil SO setzte mit «Can't Help Falling In Love» von Elvis Presly auf einen echten Klassiker. Mit Erfolg. Die Zuschauer waren zu Tränen gerührt und gaben ihm seine Stimme. Auch sein Coach Yvonne Catterfeld kam aus dem Schwärmen nicht mehr raus: «Er ist der krasseste Sänger», so die 39-Jährige vor seinem Auftritt.

Blinde Kandidatin Bernarda muss gehen

Für seine Schweizer Kollegin Bernarda Brunovic reichte es gestern Abend allerdings nicht. Die 25-Jährige sang «Free Your Mind» von En Vogue, wurde von ihrem Coach Michael Patrick Kelly (41) gelobt, doch die Konkurrenz war stärker.

Sie musste ihren Platz im Final Samuel Rösch überlassen, der nach seiner Performance von «Der Weg» von Herbert Grönemeyer wohl die längste Standing Ovations des Abends erhielt.



Samuel Rösch mit Herbert Grönemeyers Hit «Der Weg».

Fantas bekamen Lob von Kelly

Team Fanta 4 schickte drei völlig unterschiedliche Talente ins Rennen um einen Finalplatz. Doch nur Eros Atomus Isler konnte mit seiner Gitarren-Version von «Another Love» von Tom Odell überzeugen. «Langsam verstehe ich, wieso die Fantas zweimal gewonnen haben», schwärmte Michael Paddy Kelly.



Eros Atomus Isler mit seiner Interpretation von Tom Odells «Another Love».

Ein Mädchen fordert drei Jungs heraus

Die drei männlichen Gesangstalente treten im Final gegen das Nesthäcken der Sendung an. Jessica Schaffler aus dem Team Mark Forster ist gerade einmal 17 Jahr alt und konnte mit ihrer Version von Avril Lavignes «Head above Water» deutlich zeigen, welche Powerfrau in ihr steckt. Das Stimmwunder sicherte sich mit ihrer Performance den ersten Platz im Finale.



Die starke Performance von Jessica Schaffler mit dem Song «Head above Water» siehst du im Video.



Coaches legten Entscheidung in die Hände der Zuschauer

Beim gestrigen Halbfinale legten die Coaches Yvonne Catterfeld (39), Michael Patrick Kelly (41), Mark Forster (34) und Michi (50) und Smudo (50) von Fanta 4 erstmals die Verantwortung in die Hände der Zuschauern. Per Telefon- oder SMS-Voting konnte das Publikum für ihren Favoriten stimmen. Mit jeweils drei Kandidaten gingen die Coaches ins Rennen.

