Neue Netflix-Serie läuft mit Schweizer Musik

Nora (38), Lionel (42) und Diego (40) Baldenweg arbeiten sich kontinuierlich nach oben. Die drei Musiker – und Geschwister – aus Zürich gewannen 2018 den Schweizer Filmpreis für den originalen Soundtrack von «Die Kleine Hexe» und vertonten auch den Erfolgsfilm «Zwingli».

Im kleinen Filmland Schweiz sind sie schon längst etabliert. Aber ihre Arbeit schlägt auch international Wellen – so waren sie unter anderem in der englischsprachigen Adaption von Til Schweigers Kassenhit «Honig im Kopf» am Soundtrack beteiligt.

Im Frühling kam dann ein Anruf aus Australien. Die Produzentinnen Angie Fielder («Lion») und Polly Staniford («Berlin Syndrome») beauftragten das Trio, die Originalmusik zur Young-Adult-Serie «The Unlisted» zu komponieren.

Der neue Job

Die Geschichte handelt von den 12-jährigen Zwillingen Dru und Kal, die herausfinden, dass die Regierung heimlich die Jugendlichen Australiens mittels modernster Technik manipuliert und überwacht. Die Serie wurde zuerst auf dem Sender ABC gezeigt und ist ab Donnerstag auf Netflix abrufbar. Weltweit.

Ein Meilenstein in der Karriere der Baldenwegs. «Das ist ein weiterer wichtiger Schritt für unsere Filmografie. Ausserdem ist es wirklich toll, wenn ein Projekt am selben Tag auf der ganzen Welt startet», sagt Lionel Baldenweg.

Das Cover

Für den Soundtrack durften die drei zudem den Kult-Hit «Another Brick in the Wall» von Pink Floyd neu interpretieren. Keine Selbstverständlichkeit. Doch Roger Waters von Pink Floyd gefiel die Version der Baldenwegs so gut, dass er ausnahmsweise grünes Licht für die Bearbeitung sowie für die Verwendung als Titelsong in der Serie gab.

Mit dem Job in Australien schliesst sich der Kreis für die Geschwister. Da die Familie von der Schweiz nach Australien auswanderte, verbrachten Nora, Diego und Lionel ihre Kindheit zwischen Sydney und Byron Bay und liessen sich sogar einbürgern. «Wir hatten sicherlich auch sehr schnell einen guten Draht zur australischen Crew», so Lionel Baldenweg.

Alle 15 Folgen von «The Unlisted» sind ab 17. Oktober auf Netflix zu sehen.





(cat)