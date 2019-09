Schweizer Ex-Miss sucht im TV die Liebe

Es liegt wieder Liebe in der Inselluft: Am 9. September startet die RTL-2-Kuppelshow «Love Island» in ihre dritte Runde. Und nachdem das Liebesabenteuer bereits die Zürcherin Elena Miras bekannt gemacht hat, wagt sich jetzt eine weitere Schweizerin nach Spanien: Dijana.

Umfrage Wirst du dir «Love Island» ansehen? Ja, die Show ist sehr unterhaltsam.

Nein, die Sendung hat echt kein Niveau.

Ich kann kein Reality TV mehr sehen.

Das weiss ich noch nicht.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Die im Thurgau wohnhafte Kandidatin ist eine von insgesamt 14 liebeshungrigen Singles, die zum Start der vierwöchigen Show in die Villa auf Mallorca einziehen werden. Dort gilt es, Paare zu bilden und Challenges zu bestreiten – um am Ende 50'000 Euro (rund 54'000 Franken) zu gewinnen.

«Ich bin komplett aufgeregt»

Für Dijana ist die Teilnahme bei «Love Island» nicht das erste Mal im Rampenlicht: Die 25-Jährige durfte sich in der Vergangenheit bereits mit den Titeln Miss Universe Switzerland und Miss World Switzerland schmücken. Heute ist die Schönheitskönigin zudem als Influencerin erfolgreich.

«Ich bin komplett aufgeregt, ich zittere innerlich total», liess Dijana ihre Follower am Dienstagabend via Insta-Story wissen. Am Mittwoch ist sie nach Mallorca gereist, wo die Show gedreht wird. Persönlich melden kann sie sich nun nicht mehr: Ihre Handys dürfen die Teilnehmer während des Drehs nämlich nicht nutzen.

Dijanas Konkurrentinnen siehst du im Video oben.

(anh)