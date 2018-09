So selbstverliebt ist der neue Bachelor

Er kann mit vielen Attributen auftrumpfen – mit Bescheidenheit aber sicher nicht. Am Mittwoch wurde Clive Bucher (26) als neuer 3+-Bachelor bekannt, und seither scheint er sich vor geifernden Fans nicht mehr retten zu können. Das jedenfalls erzählt er uns auf Instagram.

Einen Tag nach seiner Enthüllung und den ersten kritischen Stimmen zum neuen «Protzelor» präsentiert der Aargauer eine schöne – und wohl nicht ganz vollständige – Sammlung von Reaktionen in seinen Insta-Storys.

«Endlich än schönä Bachelor»

«Schönschte Maa ever!», jubelt ein begeisterter Follower. Ob männlich oder weiblich, wissen wir nicht, Clive hat die Urheber fairerweise unkenntlich gemacht. «OMG, wie chame so schön sii?», geht das Loblied weiter. Weitere Kostproben gefällig? Okay, noch diesen hier: «Eine vo dä schönste Männer i dä Schwiiz und zuesätzlich no än Finanzberoter, wow.» Und diesen da: «Endlich än schönä Bachelor.»

Man muss sich wirklich fragen, wie wir in der präcliveschen Zeit überhaupt überleben konnten. Vielleicht das nächste Thema für seine Philosophie-Lektion?

Ein Rechner und Denker

Der Finanzberater kann nämlich nicht nur gut mit Zahlen, sondern auch mit Wörtern und Sätzen umgehen. Er ist ein selbsternannter Mindset-Coach und gibt uns auf Instagram lebensverändernde Weisheiten mit auf den Weg. Zum Beispiel:

- «Eines Tages wirst du alles verstehen.»

- «Einige der schönsten Dinge im Leben sind unsichtbar, deshalb schliessen wir die Augen beim Küssen, Weinen und Träumen.»

- «Der Charakter ruht auf der Persönlichkeit, nicht auf den Talenten. Ohne Leiden bildet sich kein Charakter.»

Zum Glück sorgte 3+ dafür, dass der 1,92-Meter-Hüne nicht unentdeckt geblieben ist. Es wäre ein Verlust für die Menschheit, und fürs gehobene Trash-Fernsehen sowieso. Doch sieh selbst: Klicke dich durch die Bildstrecke oben und lass dich von Clives Schönheit und Wortgewandtheit verzaubern.



Und hier haben wir noch ein Porträt in Bewegtbild über ihn. (Video: Wibbitz/Instagram/Katrin Ofner)

