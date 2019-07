«Spongebob»-Erfinder ist in jeder Folge zu sehen

Vergangene Woche lüftete Schauspieler Rodger Bumpass (67), der Sprecher von Spongebobs englischer Originalstimme, an der Comic-Con in San Diego ein Geheimnis: Der im November an den Folgen der Nervenerkrankung ALS verstorbene «Spongebob»-Erfinder Stephen Hillenburg (57) hatte in jeder Episode seinen kurzen Auftritt.

Bei der Stelle, in der Hillenburg zu sehen ist, handelt es sich um das Intro der Erfolgsserie: «Alles klar, Kinder?», fragt ein Pirat, gezeichnet auf einem Gemälde, zu Beginn die Zuschauer. Einzig der mit Photoshop eingefügte Mund bewegt sich.

Was bis anhin niemand wusste: Die Lippen, die jeweils zu sehen sind, sind die von Hillenburg. Nach seinem Todesfall wird die Szene zu einer schönen Hommage an den Schöpfer der beliebten Serie.

Der Ausschnitt, in dem der Pirat mit Hillenburgs Lippen spricht, siehst du im Video oben.

