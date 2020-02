«Ich dachte, ich muss mich übergeben»

Das Wiedersehen

Böses Blut gebe es zwischen ihr und Ex-DSDS-Juror DJ Antoine (44) nicht, sagt Tina Umbricht. Obwohl der Basler sie 2015 in der deutschen Castingshow heim schickte, freute sie sich über die Reunion bei «The Voice of Switzerland»: «Es war schön, dass er mich nach all den Jahren noch erkannt hat», so Tina. Der Coach drehte sich bei Tinas Blind Audition zwar nicht um, dafür gabs eine Umarmung und eine Rose für die 21-Jährige nach der Auftritt.

Die Nervosität



«Ich dachte, dass ich mich auf der Bühne gleich übergeben muss», so Tina über ihr Lampenfieber. «Ich hätte es besser machen können, die Aufregung hat mir alles versaut. Daran muss ich arbeiten», resümiert sie.

Es sei das erste Mal gewesen, dass sie nach ihrem Nervenzusammenbruch im Herbst 2018 wieder auf der Bühne stand. Damals zog sie sich komplett zurück und legte auch ihren Insta-Account mit 20'000 Followern auf Eis.

Die kleine Enttäuschung

Die Coaches liessen die Aargauerin ganz schön lange zittern und versetzten sie damit in Panik: «Ich dachte mir: Wow, ich singe bestimmt total schief!» Knapp vor Ende dreht sich schliesslich Anna Rossinelli (32) um. Sie will Tina zum Sieg coachen.

Mit dem Ergebnis ist Tina völlig zufrieden – etwas mehr erhofft hat sie sich dennoch: «Zwei Turns wären natürlich schön gewesen.»

Die Aufmerksamkeit

Nach ihrem Rückzug wieder ein wenig Aufmerksamkeit zu bekommen, tue ihr gut. «Es ist schön zu wissen, dass sich die Leute noch für mich und meine Stimme interessieren», so Tina. Es gab auch schon verrückte Anfragen: «Heute morgen hat mir jemand per E-Mail 1000 Franken angeboten, wenn ich ihm meine Unterwäsche schicke», lacht die «The Voice»-Kandidatin.

Die Psyche



Während ihrer Social-Media Auszeit begann Tina, die seit Jahren an Depressionen leidet, eine Therapie: «Ich bin psychisch wieder stabil. Es gibt zwar noch schwierige Momente, aber ich habe mittlerweile gelernt, damit umzugehen.» Was auch hilft: «Ich bin nun nicht mehr vom Management her verpflichtet, auf Instagram zu posten und Werbung zu machen. Dieses Influencer-Leben wollte ich nie.»

Die bessere Show

Ob ihr DSDS oder «The Voice» besser gefällt? «Sicher ‹The Voice›! Hier gehts wirklich um die Stimme – bei DSDS eben auch noch ums Lustig-machen über andere.» Ausserdem stehe den Kandidaten mehr Zeit zur Verfügung, um Auftritte vorzubereiten. «Im Recall mussten wir innerhalb eines Tages Songs einstudieren. Für die Blind Audition konnten wir einige Wochen proben.»

Das Ziel

«Mit 16 wollte ich einfach Follower und Fame. Das hat für mich keine Priorität mehr», erzählt Tina, die eigene Texte schreibt und am Klavier an Melodien tüftelt. Sich eine Plattform aufzubauen, sei ihr dennoch wichtig – damit sie ihre eigene Musik rausbringen kann. «Dafür muss ich nicht unbedingt gewinnen. Ich möchte einfach Erfahrung sammeln und, auch wenns doof klingt, meine Reichweite vergrössern.»

Die Konkurrenz

Besonders überzeugen konnte am Montagabend die 21-Jährige Dalja Heiniger mit ihrer Interpretation von Ariana Grandes Megahit «7 Rings»: Alle Coaches wollten die ehemalige «The Voice of Germany»-Kandidatin in ihrem Team haben. Sie entschied sich für DJ Antoine.

(zen)