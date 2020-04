Remo Forrer gewinnt «The Voice of Switzerland»

Remo Forrer hat sich gegen die Konkurrenz durchgesetzt: Am Montagabend hat der/die 18-Jährige aus Hemberg SG die dritte Staffel von «The Voice of Switzerland» gewonnen. Mit dem Song «Sign of the Times» von Harry Styles überzeugte Remo die Zuschauerinnen und Zuschauer.

Der Sieg von Remo ist auch ein Triumph für Juror Noah Veraguth (32). Als Coach begleitete er den Musiker durch die Staffel. Nach dem Auftritt seines Schützlings zeigte er sich überzeugt: «Das ist die Stimme eines grossen Titelanwärters. Das wussten wir alle schon von Anfang an.»

Show aus der Stube statt dem Studio

Eigentlich hätte das Finale von «The Voice of Switzerland» bereits am 30. März stattfinden sollen. Geplant war eine grosse Liveshow, die im Fernsehstudio in Köln hätte gedreht werden sollen. Aufgrund der Corona-Pandemie musste das Finale der Castingsendung um eine Woche verschoben werden.

Gesendet wurde das Finale nun aus den Wohnzimmern der Moderatoren, Juroren und Kandidaten – eine Premiere in der Geschichte des international erfolgreichen Formats. Wie der Sender 3+ bereits vergangene Woche in einer Medienmitteilung bekanntgegeben hat, gehen die Einnahmen des finalen Televotings vollumfänglich an die Glückskette. Das Geld kommt Corona-Betroffenen zugute.

