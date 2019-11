TV-Legende Walter Freiwald ist tot

Er moderierte mit seiner Off-Stimme «Der Preis ist heiss» und stand zuletzt vor allem dank des Dschungelcamps wieder im Rampenlicht. Anfang November verkündete Moderator Walter Freiwald dann auf Twitter, dass er an Krebs leide. Er teilte dabei auch schon mit, dass er den Kampf nicht gewinnen werde.

Wie «RTL» berichtet, ist Freiwald bereits am Samstag verstorben. Demnach schlief er friedlich in einem Spital ein. Am Donnerstag soll die Beisetzung stattfinden.

Gesundheitszustand war aussichtslos

An welcher Art von Krebs der TV-Moderator litt, ist nicht bekannt. Klar ist aber, dass sein Zustand wohl tatsächlich seit längerer Zeit aussichtslos schien. Sein ehemaliger Kollege Harry Wijnvoord erklärte Anfang des Monats gegenüber «RTL», dass er nach einem Gespräch mit Freiwald sehr angeschlagen war, da er merkte, wie schlecht es ihm geht: «Ich weiss nicht, wie lange das noch dauert. Es ist dramatisch und sieht sehr schlecht aus.»

Auf seinem offiziellen Instagram-Account wird von ihm Abschied genommen: «Am 16.11.2019 hat er den Kampf gegen den Krebs verloren. Sein Lebenswerk als Moderator und Entertainer, wie auch als liebender Ehemann und Familienvater bleibt unvergessen.»

