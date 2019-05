«Noch nie hat mich ein Film so erschüttert»

Monatelang wurde dem Biopic «Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile» entgegengefiebert, seit Freitag gibts den Thriller auf Netflix. Er erzählt die Geschichte von Ted Bundy, der in den 1970er Jahren mindestens 30 Frauen vergewaltigt und ermordet hat.

Umfrage Wie fandest du «Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile»? Extrem aufwühlend. Ich konnte danach nicht mehr schlafen.

Ich habe ihn noch nicht gesehen und will es auch nicht nachholen.

Ich habe ihn noch nicht gesehen, hole das aber baldmöglichst nach.

Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hätte nach dem ganzen Hype mehr Gänsehaut erwartet.

Der Film hat mich so gar nicht überzeugt.

Er war ganz okay. Mittelmässiger Thriller, würde ich sagen.



Der Film scheint den Cast aufgewühlt zu haben: Zac Efron (31), der Ted Bundy spielt, sagte gegenüber «Metro», die Rolle habe seine psychische Gesundheit auf die Probe gestellt und es sei ihm schwergefallen, sich davon abzugrenzen.

Lily Collins wurde heimgesucht

Auch Lily Collins (30), die Bundys Freundin Elizabeth Kloepfer spielt, machte ihre Rolle zu schaffen, wie sie «The Guardian» erzählte.

Sie sei jede Nacht aufgewacht und habe Bilder gesehen, die «wie die Nachwirkungen eines Kampfes» gewirkt hätten. Sie glaube, dass die Frauen, die Bundy ermordet hat, sie kontaktieren wollten.

Das Biopic geht auch dem Publikum durch Mark und Bein. Auf Twitter schreiben Userinnen und User, was sie vom Film halten.

Diese Nutzerin hat sich diverse Ted-Bundy-Dokus angeschaut – «Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile» scheint aber auf einem ganz anderen Level zu sein.



watched several ted bundy related documentaries, but this re-enactment was something else. it’s 2 am and i’m sitting here like it’s something new #ExtremelyWickedShockinglyEvilAndVile pic.twitter.com/Sq5GYgiqQW — adna (@benevolentszn) May 3, 2019

«Einer der verstörendsten, faszinierendsten und emotionalsten Filme, die ich je gesehen habe.» Dieser Userin können wohl viele zustimmen.



So #ExtremelyWickedShockinglyEvilAndVile was hands down one of the most disturbing ... fascinating .. emotional .. movies I’ve ever seen. Both leads were breathtaking at playing out true events .. it broke my heart and at same time made me realise love and life isn’t always easy — michelle heaton (@wonderwomanshel) April 24, 2019

Der Film sorgt offenbar vermehrt für Hühnerhaut: «Noch nie hat mich ein Film so erschüttert.»



Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. I have goosebumps never has a film shaken me so hard to my core. @ZacEfron @lilycollins #ExtremelyWickedShockinglyEvilandVile — Liv 🤘🏻 (@OliviaVickeryx) May 3, 2019

«Ich konnte nicht wegschauen», schreibt diese Userin.



#ExtremelyWickedShockinglyEvilandVile was AMAZING! @ZacEfron portrayed Ted Bundy perfectly. I couldn’t look away. I definitely recommend it to anyone that’s on the fence about or against watching it. You won’t be disappointed. #tedbundy #worththewait — Taylor Elisha🖤 (@TaylorElisha214) May 3, 2019

Dieser Nutzer schätzt es, dass der Serienkiller im Film nicht weiter romantisiert wird.



#ExtremelyWickedShockinglyEvilAndVile @netflix



This was good as HELL

I loved how there was real footage used in some scenes. And they did NOT romanticize Ted any more than how girls already did back then. Zac Efron is also a Bundy doppelganger 😂 He did great pic.twitter.com/LvMX4YJRoE — Søren (@coconut_squid) May 3, 2019

Nichtsdestotrotz finden sich auch negative Bewertungen. Der Film sei oberflächlich und enttäuschend, schreibt er hier.



#ExtremelyWickedShockinglyEvilAndVile is extremely shallow, shockingly thin, and dull. It was difficult to ever take Efron seriously as Bundy with his super cringey "Oscar moment" being the cherry on top of one of the most disappointing films of the year so far. — Keith Noakes (@keithlovemovies) May 2, 2019

Wahre Fanliebe: Extra lange wachbleiben, um den Filmrelease nicht zu verpassen. Es hat sich wohl gelohnt: Der Streifen hat diese Userin so gepackt, dass sie ihn gleich nochmals sehen will.



I knew #ExtremelyWickedShockinglyEvilandVile would drop @ 3am est so I stayed up. @ZacEfron was mesmerizing.. I found myself sweating/clenching my fists @ times & I already know every detail of the story 😳 Rich set design, great casting, 10/10 watching again 2mrw 😴🌌🌅 gnite 🙋🏻‍♀️ pic.twitter.com/kC65ACEcbu — Jessica Knapik ✨ (@JessicaKnapik) May 3, 2019

(afa)