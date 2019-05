Zuschauern wird übel vom neuen Netflix-Horrorfilm

Der Streaming-Dienst Netflix wagt sich erneut ans Grusel-Genre: «The Perfection» heisst der neue Horror-Film, der seit 24. Mai auf der Plattform verfügbar ist und beim Fantastic Fest (jährliches Filmfestival in Texas) Kritiker überzeugen konnte.

Umfrage Wirst du dir den Film «The Perfection» ansehen? Ja! Jetzt bin ich neugierig geworden.

Mir war nach dem Film auch total übel.

Ich hab ihn schon gesehen und fand ihn harmlos.

Nein, ich mag keine Horror-Filme.



Der Thriller handelt vom musikalischen Wunderkind Charlotte (Allison Williams), die nach dem Tod ihrer Mutter ihren früheren Mentor in Shanghai besucht. Dort lernt sie die Musikerin Lizzie (Logan Browning) kennen, die Charlottes Platz in einer renommierten Musik-Akademie eingenommen hat.

Gewalt und queere Liebe

Auf dem Weg ins chinesische Hinterland wird Lizzie krank, was sogar dazu führt, dass sie sich die Hand abhackt. Ohne hier zu viel zu spoilern: Der wahre Psychothriller beginnt dann erst zurück in den USA. Unterfüttert wird die Geschichte mit Folter, Vergewaltigung und einer Liebesgeschichte.

Der Film macht physisch krank

Gemäss «Daily Mail» berichteten Zuschauer von Kopfschmerzen, Übelkeit und sogar Erbrechen, nachdem sie die besonders blutigen Szenen des 90-minütigen Streifens gesehen haben. Und auch auf Twitter geben viele ihre Meinungen zu dem Film preis.

the perfection on netflix is SICK... in a bad way ugh my body can’t move and i feel like puking — TALA✨ (@talaspace) 24. Mai 2019

«Ich habe das Gefühl, dass ich mich übergeben muss. Mir ist schlecht», so eine Userin nach dem Film.



Just finished watching #ThePerfection. I feel like vomiting. WHAT THE HELL. I feel sick. The film is sick, twisted, cunning, beautifully made, creepy, evil, scary, funny, tragic all at the same time. What a psychological horror thriller!! I watched the film with my mouth open!! — Aisha (@fieryAisha) 27. Mai 2019

Die Einordnung ihrer Gefühle fällt vielen schwer.



Habe gerade #ThePerfection zu Ende gesehen. Ich weiss nicht was ich davon halten soll... — 🦊Fuchsfräulein🦊 (@Fuchsfr0llein) 26. Mai 2019

Ein starker Magen ist sicher von Vorteil – diese Person scheint den Film (zumindest physisch) gut wegzustecken.



#ThePerfection It was amazing movie. Maybe I am the rare ones who didn’t get sick — Dena (@kittykatgirl87) 29. Mai 2019

Hilfreicher Tipp: «Nicht währenddessen essen».



Okay krass.... Hab gerade #ThePerfection auf @NetflixDE gesehen.

Echt ziemlich nicer Film. Aber ein ganz wichtiger Überlebenstipp: nicht währenddessen essen! Viel Spass. ❤️ — Outfluencer hat gewählt. (@lara_oneechan) 25. Mai 2019

Warum einigen übel wird, kann dieser User nicht verstehen.



Just watch #Netflix #theperfection and I don't see why people are getting sick and throwing up, I just don't get it. It was a great movie and yes it was sick and disturbing but I don't know why people are getting sick. #wimps 😂 — Jonesy (@Love_Appreciate) 29. Mai 2019

Einige Zuschauer finden den Horror-Streifen einfach gut.



#ThePerfection @Netflix_PH

Meiner Meinung nach ist dieser Film ausgezeichnet! Ich liebe sehr die Wendung der Ergebnisse. 👏🏻 — Pamela Angela Sonido (@Bhellerick) 25. Mai 2019

Mein Fazit zu #ThePerfection: Der Film ist sehr sehr durch, aber ziemlich gut gemacht. Safe sehenswert! Sollte er irgendwann auf Blu-Ray erscheinen kommt er in meine Sammlung, soviel steht fest. Ist allerdings nicht jedermanns Film, deshalb schwer zu empfehlen für mich. #Netflix — PrankeZ13 (@PrankeZ13) 28. Mai 2019

(kao)