Trump zieht in Erwägung, Joe Exotic zu begnadigen

Während einer Pressekonferenz mit dem US-Präsidenten Donald Trump kam ein Reporter am Mittwoch auf Joe Exotic zu sprechen. Dabei handelt es sich um den Star der Netflix-Serie «Tiger King», die aktuell einen weltweiten Hype hat.

Exotic, der mit gebürtigem Namen Joseph Maldonado-Passage heisst und einen Zoo mit mehreren Hundert Raubtieren besass, wurde zu 22 Jahren Gefängnis verurteilt.

Frage während Pressekonferenz

Exotic bestreitet die Anschuldigungen. Laut «Business Insider» soll er sogar von Präsident Trump die Begnadigung ersucht haben. An diese Bitte knüpfte die Frage des Reporters an.

A reporter just asked if Trump would pardon Joe Exotic from Tiger King and Trump said, "I will take a look." pic.twitter.com/f0c0R8QmDy