6 Gründe, warum Kenny der Richtige für Andrina ist

Nach zwölf Staffeln «Der Bachelor» und «Die Bachelorette» wird es für die Sendungsmacher von 3+ schwer, wirklich neue Wendungen in ihre TV-Lovestory einzubauen. Und so kommt es für Fans des Formats wenig überraschend, dass Andrina (26) gestern alle drei Kandidaten ins Finale befördert hat. Zuvor musste Danilo aber noch kurz zittern und schwitzen – klar.

Kommenden Montag tänzeln also noch die Zürcher Kenny (23), Levin (23) und der Basler Danilo (24) um Andrina und ihre letzte Rose herum. Wer sie holt, scheint offen, wie selten. Einer passt aber am besten zur Bachelorette: Student/Künstler/Gym-Fan Kenny.

Grund 1

Weil Andrina schon jetzt am allerliebsten mit Kenny knutscht. Sie hat im Laufe der Staffel zwar so ziemlich alle Kandidaten (ausser Jay) einem Kusstest unterzogen. Und auch mit Levin ging es zuletzt innig zu und her: «Ich bin zerflossen», sagt Andrina über ihre Lippengymnastik-Übungen mit dem Turner.

Doch wer genau hinschaut, sieht: Bei Kenny hat Andrina am meisten Spass beim Küssen. Im Helikopter huscht ihr in der gestrigen Folge ein verzücktes Lächeln über die Lippen, mitten beim Knutschen.

Grund 2

Weil Kenny witzig ist. Schon die Vorstellungsrunde der Kandidaten entschied er (knapp vor Bi-Achi) für sich. Während er auf seinen angespannten rechten Bizeps zeigte, sagte er: «Ich habs nicht nur hier... –» Kurze Kunstpause. Dann zeigte er auf den linken Bizeps. «Sondern auch hier.»

Über die ganze Staffel hinweg bewies der Zürcher genug Selbstironie und immer wieder Schlagfertigkeit, auch abseits des Skripts.

Grund 3

Weil nie der gewinnt, der als Favorit in die letzte Folge geht. Levin ist in den vergangenen zwei Folgen plötzlich in den Fokus der Kameras gerückt. Die Sendungsmacher wissen nach zehn Staffeln, wie man den Spannungsbogen spannt.

Es wäre zu einfach, wenn Levin nach seiner erfolgreichen Grossoffensive in den letzten beiden Folgen jetzt auch noch die letzte Rose holt.

Grund 4

Weil Danilo keine Chance mehr hat. Der Basler ist zwar noch dabei. So richtig entspannt wirkte das Dreamdate zwischen ihm und Andrina aber nie – und als es um erotische Massagen ging, wurde es sogar zum Fremdschämen.

Zudem dürfte Andrina dem Frisurkünstler die Knutschwette mit Jay nie ganz verziehen haben. Weil: Bei «Die Bachelorette» gehts doch drum, die grosse Liebe zu finden – da haben solche Pausenplatz-Wetten nichts verloren.

Grund 5

Weil Kenny den besten Body im Finale hat. Punkt. Dass Andrina als Fitness-Influencerin das noch gut finden könnte, ist nur naheliegend.

Grund 6

Weil Kenny für Andrina die allerliebsten Kennymojis designt hat. Die hat er auf seinem Künstler-Insta gepostet, und zwar nach jeder Rosennacht eines, inklusive liebevoller digitaler Umsetzung seiner jeweiligen Looks. Das spricht für Hingabe und grosse Gefühle. Zumindest von seiner Seite.



(fim)