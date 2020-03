All das kannst du zum Start von Disney+ schauen

Am Dienstag startet Disney+ auch in der Schweiz. Ein Abo kostet 9.90 Franken im Monat oder 99 Franken im Jahr, du kannst den Content auf bis zu vier Devices gleichzeitig streamen und auf bis zu zehn Geräten downloaden, um ihn offline zu schauen.

Umfrage Ab wann streamst du über Disney+? Direkt ab dem Start.

Ich werde sehr bald ein Abo abschliessen.

Ich habs nicht pressant, steige aber wohl noch diesen Frühling ein.

Irgendwann später dieses Jahr wohl.

Keine Ahnung, das habe ich mir noch nicht überlegt.

Glaubs gar nicht.



Bis zu sieben Profile kannst du erstellen und alles in HDR und 4K wiedergeben. Was unter «alles» fällt, siehst du in der gigantischen Liste unten, die uns Disney zur Verfügung gestellt hat.

«Frozen 2» ist noch nicht dabei

Nicht zum Start-Line-up gehört «Frozen 2», das das Filmstudio in den USA aufgrund der Corona-Situation (Kinos haben zu und Leute streamen zu Hause) bereits auf dem Streaming-Portal verfügbar gemacht hat. Laut Disney Schweiz solltest du den Streifen aber bald schauen können.

Der neue Pixar-Film «Onward», der aktuell noch im Kino laufen würde, landet aus demselben Grund am 3. April ebenfalls in der US-Bibliothek des Portals. Wann er für die Schweiz verfügbar gemacht wird, ist noch nicht klar.

Alright, all diese Titel (es sind die deutschen Namen) sind laut Disney ab Tag eins für Schweizer Userinnen und User ready:

Disney

101 Dalmatiner (1961)101 Dalmatiner – Diesmal sind die Hunde echt (1996)Aladdin (1992)Aladdin (2019)Alice im Wunderland (1951)Alice im Wunderland (2010)Alice im Wunderland: Hinter den SpiegelnAntarctica – Gefangen im EisArielle, die Meerjungfrau (1989)AristocatsBärenBärenbrüderBärenbrüder 2Baymax – Riesiges RobowabohuBernard und Bianca – Die MäusepolizeiCamp Rock (Disney Channel)Camp Rock 2 (Disney Channel)Cinderella (1950)Cinderella (2015)Das Dschungelbuch (1967)Das Geheimnis der FeenflügelDas Vermächtnis der TempelritterDas Vermächtnis des geheimen BuchesDescendants – Die NachkommenDescendants 2 – Die Nachkommen (Disney Channel)Die Eiskönigin – Völlig unverfrorenDie fantastische Welt von OzDie Geistervilla (2003)Die MuppetsDie Schöne und das Biest (1991)Die Schöne und das Biest (2017)Disney High School Musical 1-3DornröschenDuell der Magier (2010)Dumbo, der fliegende Elefant (1941)Elliot, das Schmunzelmonster (1977)Elliot, der Drache (2016)Fantasia (1940)Fantasia (2000)FlubberFluch der Karibik 1-5Freaky Friday – Ein völlig verrückter Freitag (2003)Freaky Friday (1977)Hannah Montana – Der FilmHocus PocusIm Reich der RaubkatzenInto the WoodsLiebling, ich habe die Kinder geschrumpftLiebling, jetzt haben wir ein RiesenbabyLilo & StitchMaleficent – Die dunkle FeeMary Poppins (1964)Mighty Ducks – Das SuperteamMuppets Most WantedPeter Pan (1953)Phineas und Ferb: Quer durch die 2. DimensionPinocchio (1940)PocahontasPrince of Persia – Der Sand der ZeitPrinzessinen SchutzprogrammRalph reichtsRapunzel – Neu verföhnt (2010)Robin Hood (1973)Saving Mr. BanksSchimpansenSchneewittchen und die sieben ZwergeSusi und Strolch (1955)Tarzan (1999)The Jungle Book (2016)TronVaiana – Das Paradies hat einen HakenWinnie PuuhZombies – Das Musical

Serien

Austin & Ally

Baymax: Robowabohu in Serie

Camp Kikiwaka

Chip und Chap – Die Ritter des Rechts

Darkwing Duck – Der Schrecken der Bösewichte

Das Leben und Ich

Die Gummibärenbande

Ducktales

Gargoyles – Auf den Schwingen der Gerechtigkeit

Hannah Montana

Jake und die Nimmerland Piraten

Jessie

Kim Possbile

Meine Schwester Charlie

Micky und die flinken Flitzer

Phineas und Ferb

Schlimmer geht's immer mit Milo Murphy

Welpen Freunde

Kurzfilme

Die drei kleinen Schweinchen (1933)

Die Eiskönigin: Party Fieber

Die kluge kleine Henne

Ferdinand, der Stier

Steamboat Willie

Urlaub auf Hawaii

Pixar

Alles steht KopfArlo & SpotCarsCars 2Cars 3: EvolutionCocoDas grosse KrabbelnDie Monster AGDie Monster UniDie UnglaublichenFindet DorieMerida – Legende der HighlandsObenRatatouilleToy StoryToy Story 2Toy Story 3

Kurzfilme

Bao

Der Vogelschreck

Hook und das Geisterlicht

La Luna

Partysaurus Rex

Teilweise wolkig

Marvel

Ant-ManAvengers: Age of UltronAvengers: Infinity WarBlack PantherCaptain America: The First AvengerDoctor StrangeGuardians of the GalaxyGuardians of the Galaxy Vol. 2The AvengersThe First Avenger: Civil WarThe Return of the First AvengerWolverine: Weg des Kriegers (2013)X-MenX-Men 2X-Men: ApocalypseX-Men: Der letzte Widerstand

Serien

Avengers – Gemeinsam unbesiegbar

Der ultimative Spider-Man

Die Avengers – Die mächtigsten Helden der Welt

Guardians of the Galaxy

Hulk und das Team S.M.A.S.H.

Marvel's Agent Carter

Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.

Marvel's Inhumans

Marvel's Runaways

Star Wars

Star Wars: Episode I – Die dunkle BedrohungStar Wars: Episode II – Angriff der KlonkriegerStar Wars: Episode III – Die Rache der SithStar Wars: Episode IV – Eine neue HoffnungStar Wars: Episode V – Das Imperium schlägt zurückStar Wars: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-RitterStar Wars: Episode VII –Das Erwachen der MachtStar Wars: Episode VIII – Die letzten JediRogue One: A Star Wars StoryStar Wars: The Clone WarsSolo: A Star Wars Story

Serien

Star Wars: Die Abenteuer der Freemaker

Star Wars Rebels

Star Wars Resistance

Disney+ Originals

Ein Tag bei DisneyStar Girl: Anders ist völlig normalSusi und StrolchTimmy Flop: Versagen auf ganzer LinieTogo: Der Schlittenhund

Serien

Ausgetüftelt!

Küchenhelden

Disney Insider

Disneys Märchenhochzeiten

High School Musical: The Musical: Die Serie

High School Musical: The Musical: Die Serie: Das Special

Hundeleben – Vom Welpen zum Blindenhund

Marvel Hero Project

Star Wars: The Clone Wars – Die finale Staffel

Tagebuch einer zukünftigen Prinzessin

The Imagineering Story

The Mandalorian

The World According to Jeff Goldblum





National Geographic

Apollo: Missions to the MoonAtlantis RisingBefore the FloodDiana: In Her Own WordsFree SoloGespaltenes Amerika – Der KlimakonfliktInto the Grand CanyonInto the OkavangoJaneKingdom of the Blue WhaleScience Fair – Junge GeniesThe Flood

Serien

Brain Games

Der unglaubliche Dr. Pol

Dr. K's tierische Notaufnahme

Enthüllt: Geheimnisse der Meere

One Strange Rock

Specials

Breaking2

Kingdom of the Apes: Battle Lines

The Lost Tomb of Alexander the Great

Titanic: 20 Years Later with James Cameron

Kurzfilme

Family Sundays

Forky hat eine Frage

Kurzschluss

Lamp Life

Ein Tag bei Disney (Kurzfilm)

Pixar in Real Life

Sparkshorts

Und mehr

Filme

Anastasia (1997)

Avatar – Aufbruch nach Pandora

Die Peanuts – Der Film

Doctor Dolittle (1998)

Falsches Spiel mit Roger Rabbit

Flicka

Garfield

Ice Age

Ice Age 2 – Jetzt taut's

Ice Age 3 – Die Dinosaurier sind los

Ice Age 4 – Voll verschoben

Kevin – Allein zuhaus

Mrs. Doubtfire – Das stachelige Kindermädchen

Scott & Huutsch

Sister Act – Eine himmlische Karriere

Während du schliefst

Serien

Die Simpsons (Staffel 1-30)

