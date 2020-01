Vorjahressiegerin Simi ist abgetaucht

Im letzten Mai schlug ihre grosse Stunde, als Heidi Klum (46) sie zum vierzehnten «Germany's next Topmodel» kürte. Die Zeichen standen aber schon damals nicht gut für Simone Kowalski (22): Sie kämpfte bereits vor dem Final-Tag mit gesundheitlichen Problemen, weil sie sich bei den Proben verletzt hatte.

«Ich muss jetzt erst einmal Pause machen und auf meine Gesundheit hören», kündigte sie gegenüber der «Bild» an. Keine optimale Voraussetzung für den Startschuss einer (Top-)Modelkarriere.

In der Live-Show wurde sie ihrem Ruf als ehrgeizige Kämpferin noch einmal gerecht, riss sich zusammen – und humpelte schliesslich mit Bandage am Bein zum Sieg der 14. Staffel. Ihre ersten Worte nach dem Triumph: «Es geht mir sehr schlecht, ganz ehrlich.»

Was Klum und Michalsky sagen



GNTM-Chefin Klum sah offenbar jedoch viel Potenzial in ihrem Schützling. «Sie ist eine Kämpferin», schwärmte sie von Simone. «Sie hat diesen Geist ein Stückchen mehr als andere. Sie will gewinnen um jeden Preis. Sie kämpft wirklich. Sie traut sich wirklich was. Das wird nicht so gerne gesehen von den anderen Mädchen.»

Kannst du dich so gar nicht mehr an Simi erinnern?



Vielleicht hätte sich Heidi rückblickend aber doch für die Zweitplatzierte Sayana (20) entschieden, hätte sie schon gewusst, dass Simi gleich nach dem Finale wieder in der Versenkung verschwinden würde.

Ihre Verpflichtungen aus den GNTM-Verträgen und ihrem Sieg erledigte sie zwar noch. Etwa ein Shooting für Designer und Ex-GNTM-Juror Miachel Michalsky. «Ich finde, Simone ist eine talentierte, sehr hübsche und intelligente junge Frau», resümierte dieser. «Sie hat bei unserem Parfüm-Shooting einen wirklich guten Job gemacht. Alle lieben die Fotos, die entstanden sind.» Dann war aber Schluss und Simi tauchte weitestgehend ab. Das war rund einen Monat nach dem GNTM-Sieg.

Der Eklat an der Fashion Week



Bei der Berliner Fashion Week im Juli 2019 hatte sie noch einen Job – zu dem sie aber gar nicht erst erschien. Zusammen mit Sayana, der GNTM-Zweitplatzierten, und der Drittplatzierten (Cäcilia) wäre sie für einen Auftritt gebucht gewesen.

Weil Simi nicht auftauchte, strich die Designerin kurzerhand den kompletten GNTM-Auftritt – die anderen beiden Models sassen zu diesem Zeitpunkt schon im Fitting und in der Maske.

«Die Sportalm-Show konnte ich aus gesundheitlichen Gründen leider nicht laufen», begründete Simi den Ausfall später gegenüber der «Bild». «Es tut mir leid für die Umstände, die dadurch entstanden sind. Zukünftig werde ich sicher anders mit vergleichbaren Situationen umgehen.»

Die schwindende Insta-Präsenz



Seither hat man nichts mehr von Simi gehört. Auch ihr Instagram-Profil hat sie weitestgehend eingeschläfert. Nur noch drei Posts sind zu sehen, den Rest hat sie gelöscht. Und als Profil-Info steht bloss noch ein abgedroschener Selflove-Slogan: «Be the best version of yourself» – kein Wort mehr von ihrem Triumph bei «Germany's next Topmodel».

Zumindest von ihren Insta-Storys macht Simone noch Updates. Am Donnerstag, dem GNTM-Staffel-Start, konnten ihr ihre Follower – immerhin 294'000 – beim Tanzen zusehen. «Danke, dass ihr meinen Körper mit Tanzen geheilt habt», schrieb sie dazu. Und: «Was ihr auf diesem Bild nicht sehen könnt, ist der Schmerz.»

Woran Simi leidet, ist bis heute unklar. Beim Show-Finale machten ihr die Beine aufgrund des Sturzes zu schaffen. Im Juni darauf klagte sie aber über «Tausende Bakterien», die sich wegen Stress in ihrem Gesicht ausgebreitet hätten.

Fest steht lediglich, dass die frühere Leichtathletik-Leistungssportlerin einst eine Knochenfehlstellung entwickelte und sich mit 18 Jahren beide Füsse operieren lassen musste.

Simi feilt am Comeback



«Bild» hat bei Heidi Klums Vater Günther Klum (74), bei dessen Agentur die GNTM-Siegerinnen jeweils unter die Fittiche kommen, nachgefragt. Simone habe nach wie vor einen «Angestelltenvertrag», sagt er. Will heissen: Egal ob sie arbeitet oder nicht, sie bekommt einen Lohn.

«In den Monaten nach ihrem Sieg ist es in den sozialen Netzwerken ruhig um sie geworden, da sie bedauerlicherweise gesundheitliche Probleme hatte», führt Günther Klum weiter aus. Und kündigt ein Comeback an: «Für das Jahr 2020 hat sie sich vorgenommen, mit neuer Kraft durchzustarten – ihr Instagram-Account markiert diesen Neustart, und wir sind alle zuversichtlich, dass dieser gelingen wird.»

