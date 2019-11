Patric hat eine klare Favoritin

Einige «Bachelor»-Episoden stehen zwar noch aus, aber nach der jüngsten Folge wird bereits klar: Das Kandidatinnenfeld lichtet sich langsam. Drei Frauen hat Patric Haziri (29) am Montag nach Hause geschickt, sechs kämpfen weiterhin um die letzte Rose.

Umfrage Welche Kandidatin ist deine Favoritin? Vanessa

Sindy

Julia

Sandra

Rivana

Grace



Je länger die Staffel dauert, desto mehr kristallisiert sich aber auch heraus, bei welchen Kandidatinnen bereits Gefühle im Spiel sind – und wer es schafft, diese Gefühle so zu zeigen, dass die Schmetterlinge in Patrics Bauch ebenfalls verrückt spielen. Wir haben die Ladys anhand des aktuellen Stands der Dinge unter die Lupe genommen. Unsere Einschätzungen gibt es in der Bildstrecke oben.

Welche Kandidatin hat deiner Meinung nach den Einzug ins Finale verdient? Diskutier in den Kommentaren mit!

