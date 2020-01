Welcher Camper holt sich die Dschungelkrone?

Das Daumendrücken hat nicht gereicht: Elena Miras (27) hat den Kampf um die Dschungelkrone verloren. Die einzige Schweizer Kandidatin der Staffel musste «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» am Donnerstag verlassen. «Die Enttäuschung ist gross. Ich hätte gerne weitergekämpft», reflektierte Elena ihren Rauswurf am Freitag auf Instagram.

Umfrage Welcher Promi soll die Dschungelkrone gewinnen? Danni Büchner

Prince Damien

Sven Ottke

Am Freitagabend schlug das Zuschauervoting nun ein letztes Mal vor dem Staffelfinale zu. Raúl Richter (32) und Markus Reinecke (51) schafften es nicht, das Publikum von sich zu überzeugen. Als Finalisten wagen sich somit Danni Büchner, Prince Damien und Sven Ottke am Samstag an die letzten Dschungelprüfungen. Doch welcher Camper hat die besten Chancen auf den Sieg?

1 Prince Damien

Motiviert, motivierter, Prince Damien. Der 29-jährige Sänger hat im Dschungelcamp gezeigt, dass er Biss hat und sich vom Trubel am Lagerfeuer nicht herunterziehen lässt. Anstatt die Ellbogen auszufahren, hat er stets versucht, seinen Konkurrenten und Konkurrentinnen ebenfalls einen Motivationsschub zu geben.

Nie wurde Prince Damien von den Kameras beim Lästern erwischt – was den ehemaligen DSDS-Sieger authentischer wirken lässt als alle anderer Camper. Als Zuschauer glaubt man ihm sogar, dass er über das Ende der Staffel nicht erfreut ist: «Ich würde am liebsten noch einmal zwei Wochen im Dschungel wohnen», sagte er im Halbfinale entschlossen.

2 Sven Ottke

Selten gab es im Dschungelcamp einen Promi, der die Show so gelassen nahm wie Sven Ottke. Bedächtig ging er seinen täglichen Pflichten nach und bewahrte in Stresssituationen Ruhe. Störte den Boxweltmeister etwas, machte er daraus aber keinen Hehl: Vor allem in den letzten Tagen vor dem Finale geriet Sven in den einen oder anderen Konflikt mit diversen Campern.

Der Frust des 52-Jährigen war oft nachvollziehbar. Dass sich Sven nun am Ende der Staffel aber immer wieder auf sinnlose Diskussionen einlässt, ist für das Publikum trotzdem frustrierend. Vor allem, weil es so scheint, als ob auch er selber wüsste, dass die Streitereien nichts nützen.

3 Danni Büchner

Ja, Danni Büchner hat bei «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» vieles falsch gemacht. Zu wenig hat sich die 41-Jährige in den Dschungelprüfungen konzentriert, zu oft hat sie geglaubt, die Show drehe sich nur um sie. Kein Wunder, musste Danni so viele Prüfungen absolvieren: Die Zuschauer wollten sie leiden sehen.

Das wird wohl auch der Grund sein, wieso es die Witwe von TV-Auswanderer Jens Büchner bis ins Finale geschafft hat. Dass das Publikum Danni nun den Sieg gönnt, scheint aber unwahrscheinlich.

Was in den vergangenen Tagen im Dschungelcamp passiert ist, erfährst du in der Bildstrecke oben.

(anh)