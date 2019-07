Wer hat am meisten neue Follower geholt?

Die fünfte «Bachelorette»-Staffel ist vorbei. Was bleibt den Kandidaten nun, nach neun Folgen voller Knutschen, Dates und Ego-Fights? Für manche zumindest der Instagram-Fame – denn einige der Kandidaten haben durch die TV-Präsenz ordentlich Follower gewonnen.

Umfrage Ist dir deine Insta-Followerzahl wichtig? Nein, komplett egal.

Ja, ich möchte eine möglichst grosse Reichweite haben.

Vierstellig muss sie schon sein.

Ich würde gerne behaupten, dass sie mir egal ist. Ehrlich gesagt ist sie mir aber irgendwie wichtig.



Die Unterschiede sind allerdings gross: Während Schlusslicht Jeremy lediglich 203 neue Abonnenten verzeichnen kann, haben andere Kandidaten zwischen 3000 und 6000 neue Follower. Einer der Bachi-Boys konnte sich gar über ein Plus von über 12'000 Abonnenten freuen.

Einschätzung eines Social-Media-Experten

Können die Jungs nun als Influencer absahnen? Fabian Plüss, Chef und Gründer der Zürcher Influencer-Agentur Kingfluencers, meint: «Grundsätzlich sind öffentliche Auftritte im TV oder auf anderen Bühnen für den Community-Wachstum sehr lohnenswert und für Influencer und Newcomer darum sehr empfehlenswert.»

Bei den «Bachelor»-Kandidaten gibts aber einen Haken: «Leider ist es so, dass nur sehr wenige Brands sich mit dem Image der Kuppelshow in Verbindung bringen wollen», so Plüss.

Persönlichkeiten sind gefragt

Laut dem Social-Media-Experten ist der Werbemarkt da sehr kritisch, es brauche mehr als nur Reichweite: «Persönlichkeiten mit einer ‹echten› Leistung, die Meinungsführer in einem Themengebiet sind und qualitativen Content mit einem Mehrwert machen, sind gefragt.» Das gelte auf der Ebene der Microinfluencer mit wenigen Tausend Followern genauso wie für die mit über zehntausend Abonnenten.

Lohnt es sich trotzdem, der Follower wegen bei der Show mitzumachen? «Zusammenfassend würde ich sagen, dass es sich aus Influencer-Sicht nicht lohnt. Es sei denn, man schafft danach einen Imagewechsel – was jedoch extrem schwierig und vor allem aufwendig ist», so Plüss.

Welcher der 21 Kandidaten sich über den grössten Follower-Zuwachs freuen kann und wie viele Abonnenten bei Andrina dazugekommen sind, erfährst du in der Bildstrecke.

