Wir haben die Kandidaten für dich gegoogelt

Am 11. Januar ziehen wieder wenig bekannte bis sehr unbekannte Gesichter in den australischen Dschungel und kämpfen zwei Wochen lang in Promi-unwürdigen Verhältnissen und in peinlichen Ekel-Prüfungen um die Urwald-Krone.

Umfrage Bald startet das Dschungelcamp 2019 – bist du dabei (also am Bildschirm)? Aber klar! Der 11. Januar ist fett in meinem Kalender angestrichen.

Verschont mich! Diesen Quatsch tue ich mir nicht an.

Vielleicht, ja. Also höchstens, wenn ich zufällig reinzappe.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Die ersten Kandidaten sind inzwischen bekannt, zumindest inoffiziell. Aber die dürften bald noch amtlich verkündet werden, schliesslich war die «Bild»-Zeitung stets das beste Buschtelefon in sämtlichen Dschungelcamp-Belangen.

Wir haben die Namen schon mal für dich gegoogelt und liefern ein kleines Who's who für die optimale Vorbereitung inklusive Kategorien-Einteilung.

Die Versexten Leila Lowfire und Sibylle Rauch

Leila Lowfire (25) teilt via ihren «Besser als Sex»-Podcast sowieso schon ihr Bettleben mit der Welt. Im Interview mit 20 Minuten gab sie kürzlich an, Liebeskugeln auf eine einsame Insel mitzunehmen – vielleicht ja auch in den Dschungel. Nur Sibylle Rauch dürfte sie punkto Schlüpfrigkeiten toppen. Die 58-Jährige wurde in den 80ern durch «Eis am Stiel» bekannt und drehte später 20 Hardcore-Pornos. Stationen als Bordellmitarbeiterin und Callgirl runden ihre Vita ab.

Das Ex-Paar Evelyn Burdecki und Domenico de Cicco

Hier ist der Zoff vorprogrammiert – und das lässt die Trash-TV-Herzen springen. Ex-Bachelorette(30) und Ex-«Bachelorette»-Kandidat(35) lernten sich bei «Bachelor in Paradise» kennen. Und lieben. Kurz darauf platzte aber das Kuppelshow-Glück, weil eine andere ein Kind von ihm erwartete.

Die Kultigen Gisele Oppermann und Chris Töpperwien

Mit ihren Auftritten im Fernsehen haben sie längst Kultstatus erreicht.(30) war die grosse Heulsuse unter den «Germany's Next Topmodel»-Kandidatinnen 2008,(44) kennen wir als «Currywurstmann» aus «Goodbye Deutschland». Wir freuen uns auf ganz viele Tränchen. Und Unternehmer-Weisheiten.

Die Füller Tommi Piper und Doreen Dietel

Spätestens jetzt brauchst du Starthilfe. Denn von(77) und(44) hast du nun wirklich noch nie gehört, oder? Sie war in «Mädchen Mädchen 2» (ja, den gibt es wirklich) zu sehen und hatte vereinzelte «Tatort»-Auftritte. Er war die deutsche Stimme von Alf, Sänger der Band Amon Düül II und Darsteller bei «Derrick» und – ebenfalls – «Tatort».

Die Wackligen Günther Krause und Bastian Yotta

Da dürfte es dem Protz-Millionär für einmal die Stimme verschlagen haben:(42) wurde vor wenigen Tagen wegen Verdacht auf Steuerhinterziehung am Frankfurter Flughafen verhaftet. Er ist zwar (auf Kaution) wieder auf freiem Fuss, doch noch ist laut «Bild» unklar, ob er nach Australien reisen kann. Für den ehemaligen deutschen Verkehrsminister(65) wurde der obligatorische Medizintest zum Verhängnis: Er leidet an Herzproblemen und muss deshalb zu Hause bleiben.

Der Ersatz Peter Orloff, Tobias Wegener und Sandra Kiriasis

(74) wurde für Krause aufgeboten. Der Schlagersänger und Schauspieler hat den Medizintest bestanden.(25) steht bereit, falls Yotta es nicht bis nach Australien schaffen sollte. Zumindest muckimässig würde der «Love Island»-Teilnehmer ihm in nichts nachstehen. Apropos Muskeln:(43) ist siebenfache Bob-Weltmeisterin, Olympiasiegerin – und Ersatzkandidatin für Daniela Büchner (40), die aufgrund des plötzlichen Todes ihres Mannes Jens Büchner (59) kurzfristig abgesagt hat.

(kfi)