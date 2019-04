Die «Bachelorette» fängt immer gleich an

Wir könnens kaum erwarten, bis die neue Bachelorette Andrina Santoro ihre 21 potenziellen Lebensabschnitts-Kandidaten zum ersten Mal zu Gesicht bekommt. Und wir freuen uns auf jede Menge total neue Turtel-Szenen am Strand, noch nie gezeigte Sonnenuntergänge, innovative Wettkämpfe mit eingeölten Strand-Beaus und die spontansten Dialoge, seit es Trash-TV gibt.

Umfrage Wer ist deine Lieblings-Bachelorette? Ganz klar Frieda Hodel.

So viel Klasse wie Zaklina Djuricic hat keine.

Keine Frage: Eli Simic.

Adela Smajic ist meine Über-Bachelorette.

Ich mags sportlich: Andrina Santoro ist die Beste!

Hmmm, ich bin mir noch nicht sicher, obs Andrina ist. Muss erst die ganze Staffel gucken...

Ich mag keine von denen.

Alle.

Nach fünf Staffeln «Die Bachelorette» gibt es inzwischen auch genug Bildmaterial, das zeigt: 3+ setzt bei jeder neuen Rosen-Kavalierin auf das bewährte Rezept.

«Die Struktur der Sendung ist vorgegeben»

Der Sender erklärt die Ähnlichkeiten so: «‹Der Bachelor› und ‹Die Bachelorette› sind international erfolgreiche TV-Formate, deren Rechte die amerikanische Film- und Fernsehgesellschaft Warner Bros. hält. Der Sender 3+ hat das Format für die Schweiz lizensiert. Die Struktur der Sendung ist vorgegeben.» 3+ würde aber «sehr viel Zeit in das Einschweizern der Sendung» investieren.

Alle Bachleorettes von Frieda bis Andrina würden sich in dern Umsetzung der Folgen «sehr individuell» einbringen. In den Anfangsminuten ist da allerdings noch nicht so viel Persönlichkeit und Individualität zu spüren.

Bei der Gelegenheit fragen wir uns, welche die bis anhin beste Bachelorette war (oder ist). Kannst du uns helfen? – Dann guck dir zur Erinnerung an all die schönen Staffeln das Video an und verrate uns, welche Schönheit deiner Meinung nach den Titel Über-Bachelorette verdient.

Und falls du bis Montag Abend nicht warten magst, kannst du dir hier nochmal alle unsere Best-ofs der letzten «Bachelor»-Staffel mit Clive Bucher reinziehen:

(Video: P. Stirnemann/3+)

(pst)