«Ein Athlet ist auf den Kameramann gefallen»

Der perfekte Mix

Umfrage Würdest du dich in den Ninja-Parcours wagen? Ja, zum Spass (falle bestimmt grad ins Wasser).

Klar. Ich lehre die Hindernisse das Fürchten.

Ne – da breche ich mir was!



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Die Kursbauer können aus rund 60 verschiedenen Bauelementen auswählen. Wie der Schweizer Kurs-Chef Florian Schiffer erklärt, müssen sich die Hindernisse «in ihrer Schwierigkeit klar steigern» und eine «gute Mischung» an verschiedenen sportlichen Anforderungen besitzen. Unter anderem Balance, Sprungkraft, Griffkraft und Geschicklichkeit werden gefordert.

Die Hindernis-Namen

Keines der Hindernisse wird ausschliesslich für die Schweiz produziert. Aber: Die Hindernisse tragen alle Schweizer Namen. Etwa flügendi Stange, schwingendi Pneus, Foifsprung – oder unser Favorit: Gumpiballbrugg.

Die Anlieferung

Die Ninja-Hindernisse haben eine lange Reise hinter sich. Sie werden von einem amerikanischen Parcoursbauer geliefert, der auch das amerikanische Format mit den tricky Hindernissen bedient.

Der Aufbau

Etwa eine Woche dauert es, bis ein Parcours steht. Für die Schweizer Staffel mietet TV24 das Hallenstadion in Zürich. Der Abbau geht rascher: Nach einer Woche werden die Hindernisse innerhalb von zwei Tagen wieder abgeräumt – und ab zur nächsten Produktion geschickt.

Die Schrecksekunden

Eine wichtige Aufgabe der Kursbauer ist es, Risiken einzuschätzen und möglichst zu eliminieren. Auch wenn bisher in den Schweizer Produktionen nichts Ernstes vorgefallen ist, gab es schon Anlass zum Zittern.

«Es gibt immer wieder Situationen, in denen man im ersten Moment wirklich Angst hat», erzählt Florian Schiffer. «Bei dieser Staffel ist ein Athlet tatsächlich aus dem Parcours gefallen. Er hat sich und dem Kameramann, auf dem er gelandet ist, aber nichts getan!»



Die 20-jährige Michelle Hulliger stellte letzte Woche bei «Ninja Warrior Switzerland» einen neuen Rekord auf: Sie kam so weit, wie noch nie eine Frau zuvor. Sie ist damit Favoritin für den Titel der Last Woman Standing, der in der Schweiz 2019 zum ersten Mal vergeben wird.

(zen)