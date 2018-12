«Der Berg heisst Toblerone»

Um alle Zweifel gleich zu zerstreuen: Clive (26) und seine Finalistin Sanja (26) sind ein Paar. Das haben die beiden am Dienstagabend in der «Bachelor»-Zusatzfolge verraten. Nach wochenlangem Versteckspiel sind sie nun froh, endlich ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen.

«Es wird ja auch mal Zeit, dass wir es sagen dürfen», freut sich Sanja im ersten Pärli-Interview mit 20 Minuten. So lange mit dem Geheimnis herumzulaufen, sei hart gewesen, «man muss immer aufpassen, dass man sich nicht verplappert».

Spitzname: «Wiener Schnitzel»

Wie ernst es dem siebten «Bachelor»-Paar ist, zeigte Clive bereits bei der letzten Nacht der Rosen, als er seiner Auserwählten zur Schnittblume einen Klunker schenkte. Ein Verlobungsring per se sei es aber nicht. «Ich nenne ihn Verlobungsring, bedeutet aber nicht, dass ich dann auch heirate», verrät der Unternehmer. Für eine richtige Verlobung ist es laut Sanja schliesslich noch zu früh.

Nach der stressigen «Bachelor»-Zeit möchten es die Turteltauben, die sich bereits «Ich liebe dich» gesagt haben, erst mal ruhiger angehen lassen und «unser gegenseitiges Vertrauen aufbauen». Möglichkeiten dazu gibt es über den Jahreswechsel, denn Clive jettet für den gemeinsamen Silvester in Sanjas Heimat Wien.

«Geplant haben wir noch nichts. Wir sind spontan, das ist immer am besten», wirft «Wiener Schnitzel» oder «Baby», wie Clive seine Auserwählte liebevoll nennt, ein.

Umzug nach Zürich noch kein Thema

Obwohl der Flug von Zürich nach Wien (oder umgekehrt) nur knapp eine Stunde dauert, war das Aufrechterhalten der Beziehung aufgrund der Distanz eine echte Herausforderung. «In meiner Firma ist im Winter immer sehr viel los. Sanja hat das auch verstanden, was ich sehr geschätzt habe», verrät Clive. «Aber in der letzten Zeit war es wirklich schwierig, uns regelmässig zu hören und zu sehen.»

Zu Diskussionen oder gar Streit kam es aber trotz Stress und geografischer Entfernung bislang nicht. «Wir sind zwei sehr harmoniebedürftige Menschen», sagt Sanja lachend. Ein Umzug in die Schweiz käme für die 26-Jährige momentan noch nicht infrage. «Erst mal besser kennen lernen und dann schauen wir, was die Zukunft so bringt.»

Ob und wie gut Sanja und Clive das Heimatland des jeweils anderen bereits kennen, haben wir im 20-Minuten-Länderquiz überprüft. Das Resultat siehst du oben im Video.