China verbietet «South Park» wegen Winnie Puuh

Es ist kein Geheimnis, dass der chinesische Präsident Xi Jinping kein Fan der Trickfilm-Figur Winnie Puuh ist. Der Grund: ein Meme aus dem Jahr 2013. Dieses zeigt Xi bei einem Treffen mit dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama. Als Vergleich daneben wird Xi als Puuh und Obama als Tiger gezeigt.

Die Realverfilmung des Schweizer Regisseurs Marc Forster aus dem Jahr 2018 wurde in chinesischen Kinos gar nicht gezeigt. Puuh steht mittlerweile auf der schwarzen Liste: Zu oft nutzen Regimekritiker das Aussehen des Bären und vergleichen ihn mit Xi Jinping.

Sind wir wieder Freunde, China?

Dies haben die Macher von «South Park» in ihrer China-Episode ebenfalls aufgenommen. In einer aktuellen Folge reist die Figur Stan Marsh nach China, um ihren illegalen Hanfhandel auszuweiten. Dafür kommt Marsh ins chinesische Gefängnis, wo er auf den eingesperrten Winnie Puuh trifft. Marsh erhält gar den Auftrag, den kultigen Bären zu töten.

Just watched this week's South Park: All about American companies self-censoring to keep access to Chinese market (with subplot about Winnie the Pooh as a political prisoner for looking like Xi Jinping). Can still watch full episode online https://t.co/XPBhvsb7Ht pic.twitter.com/ktBCll3mLS