Wir spulen für dich zur allerletzten Rose vor

Von den 21 Männern, die vor über zwei Monaten nach Südafrika reisten, sind am Montagabend nur noch drei übrig: Levin (23), Kenny (23) und Danilo (24) kämpfen um die allerletzte Rose, die Andrina Santoro kraft ihres Amtes als Bachelorette zu vergeben hat.

Umfrage Hat Andrina die richtige Wahl getroffen? Ja, absolut. Ein Traumpaar!

Ich bin mir da noch nicht sicher.

Nein. Das passt überhaupt nicht.

Es wird so oder so nicht halten.

Mir ist es voll egal, wer gewonnen hat.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Als die drei Kandidaten im Finale schliesslich vor ihr stehen, atmet die 26-Jährige schwer. «Ich habe gehofft, hier einen Mann zu finden, der es ernst meint mit mir. Der es wert ist, eine gemeinsame Zukunft zu planen», erklärt die Bachelorette.

«Ich bin gerade wie tot»

Inzwischen wisse sie, dass sie diesen Mann gefunden habe. «Ich fühle es.» Doch bevor Andrina dem Glücklichen die Rose überreichen kann, hat sie noch eine unangenehme Aufgabe – den Drittplatzierten nach Hause zu schicken.

Ihre Wahl fällt überraschend auf Levin, den haushohen Favoriten der 20-Minuten-Leserinnen und -Leser: «Weil ein anderer Mann in meinem Herzen ist.»

«Ich habe so eine innere Leere in mir. Ich bin gerade wie tot», reflektiert Levin den Rausschmiss. Derweil steigt die Nervosität von Danilo und Kenny ins Unermessliche. Und dann verkündet Andrina: «Meine Rose geht an denjenigen, dessen Küsse ich immer noch auf meinen Lippen spüre.»

Welcher Kandidat das Herz der Bachelorette gewonnen hat, siehst du im Video oben.

(anh)