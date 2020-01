Prince Damien ist Dschungelkönig

16 Tage lang haben die Kandidaten von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» gegen ihre Konkurrenten, den Dschungel und sich selber gekämpft. Ein Promi nach dem anderen musste die RTL-Show verlassen – bis am Samstagabend nur noch die drei Finalisten Prince Damien (29), Danni Büchner (41) und Sven Ottke (52) übrig waren.

Umfrage Bist du mit dem finalen Ergebnis zufrieden? Ja, absolut. Mein Favorit hat gewonnen.

Na ja, es geht so.

Nein, überhaupt nicht.

Mein Favorit hat es nicht ins Finale geschafft.

Keine Ahnung.

Ich habe mir das IBES-Finale nicht angesehen.



Gemacht hat das Rennen nun Prince Damien. Er setzte sich im letzten Publikumsvoting der 15. IBES-Staffel gegen die anderen beiden Promi-Camper, Sven Ottke und Danni Büchner, durch und ist somit Dschungelkönig.

Ein letztes Mal ums Essen gespielt

Während in den letzten zwei Wochen für gewöhnlich nur ein oder zwei Kandidaten zur Dschungelprüfung antraten, mussten im Finale alle verbliebenen Stars zur Challenge antraben. Sie spielten um ein letztes gemeinsames Abendessen im Dschungel: Ein Kandidat musste die Vorspeise sichern, einer den Hauptgang und einer das Dessert.

Nach rund zwei Wochen unter freiem Himmel freuten sich die Promis, dass das Ende der Show nun endlich in Sicht war. Nach einer kurzen Verschnaufpause im Hotel müssen die Camper aber schon wieder in den Dschungel: Am Sonntagabend steht die «grosse Wiedersehensshow» an.

Die Dschungel-Geschehnisse der letzten Tage gibt es in der Bildstrecke zum Nachlesen.

(anh)